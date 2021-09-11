Російський пропагандист Кисельов "вперше в житті" пропустить ефір: названо причину

Дмитро Кисельов 10 років вів передачу "Вести недели" і жодного разу не пропустив ефір / скріншот

67-річний ведучий програми "Вести недели" і головний кремлівський пропагандист Дмитро Кисельов вперше (як він сам каже) в житті пропустить ефір передачі, який запланований на неділю, 12 вересня. Причина цього – коронавірус

Результат ПЛР-тесту у мене досі позитивний, і за фактичним станом я повинен залишатися в лікарні", – розповів гендиректор МІА "Росія сьогодні" РІА Новини. При цьому він підкреслив, що якби не вакцинація, його стан був би гіршим.

"Я був щеплений від коронавірусу – це відіграло велику роль в одужанні, так що я дуже раджу всім робити щеплення, тоді навіть у разі захворювання ви перенесете COVID-19 у легкій формі. Якби не "Супутник", то хрипів б зараз у реанімації на ШВЛ з неясною перспективою", – заявив він.

Замість нього недільну програму проведе ігор Кожевін. Коли ж сам Кисельов повернеться в ефір, поки що невідомо. Сам же беззмінний ведучий передачі все-таки з'явиться в ефірі в одному з сюжетів, де привітає глядачів з лікарняної палати.

Нагадаємо, пропагандист Кисельов з'явився перед глядачами в халаті, ведучи репортаж з номера готелю Xander в Томську, де могли отруїти російського опозиціонера Олексія Навального.

Кисельов на відео голиться в номері 239 Томського готелю Xander і розповідає, що його дружина відмовилася з ним їхати ‒ мовляв, "гидує". Далі, пропагандист стверджує, що, якби в номері були виявлені сліди отрути Новачок, то весь готель би закрили на дезінфекцію. А, за словами Кисельова, він спеціально надів готельний халат, щоб показати - ніякої загрози отруєння немає.