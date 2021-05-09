Крейсер США перехопив судно, нашпиговане російською зброєю

Судно з великою партією зброї йшло без розпізнавальних знаків.
В Аравійському морі американський крейсер USS Monterey затримав судно, на якому виявили російську зброю.
Військові США знайшли на затриманому плавзасобі протитанкові ракети виробництва РФ, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети і гранатомети, йдеться в повідомленні на сторінці П'ятого флоту ВМС США в Twitter.
Там же були опубліковані фото з тисячами одиниць вилученої зброї, яку знайшли на судні.
Повідомляється, що після огляду американські військові вилучили десятки одиниць різної зброї.
Серед вилученої зброї: російські протитанкові керовані ракети, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперські гвинтівки і гранатомети, а також оптичні приціли.
Судно з великою партією зброї, блоковане американськими військовими, йшло без розпізнавальних знаків.
Довідка:
Аравійське море - окраїнне море в північній частині Індійського океану. Обмежено Аравійським півостровом на заході та півостровом Індостан на сході.
На берегах Аравійського моря розташовані:
- Сомалі;
- Джибуті;
- Ємен;
- Оман;
- Іран;
- Пакистан;
- Індій;
- Мальдівські острови.
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Війська РФ на кордоні України:
- Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
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