Крейсер США перехопив судно, нашпиговане російською зброєю

Зброя, вилучена на затриманому судні / @US5thFleet

В Аравійському морі американський крейсер USS Monterey затримав судно, на якому виявили російську зброю.

Військові США знайшли на затриманому плавзасобі протитанкові ракети виробництва РФ, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети і гранатомети, йдеться в повідомленні на сторінці П'ятого флоту ВМС США в Twitter.

Там же були опубліковані фото з тисячами одиниць вилученої зброї, яку знайшли на судні.

Повідомляється, що після огляду американські військові вилучили десятки одиниць різної зброї.

Серед вилученої зброї: російські протитанкові керовані ракети, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперські гвинтівки і гранатомети, а також оптичні приціли.

/ @US5thFleet

Судно з великою партією зброї, блоковане американськими військовими, йшло без розпізнавальних знаків.

Довідка:

Аравійське море - окраїнне море в північній частині Індійського океану. Обмежено Аравійським півостровом на заході та півостровом Індостан на сході.

На берегах Аравійського моря розташовані:

Сомалі;

Джибуті;

Ємен;

Оман;

Іран;

Пакистан;

Індій;

Мальдівські острови.

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