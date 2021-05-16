Криза Вірменії та Азербайджану: у Баку оголосили про масштабні бойові навчання

Азербайджан працює над приведенням військ до бойової готовності.
Підрозділи армії Азербайджану запустили старт бойових маневрів, в яких приймуть навчання 15 тисяч військових. Головним завданням навчань є перегрупування військ, вдосконалення взаємодії та приведення їх у стан бойової готовності. Маневри повинні тривати до 20 травня.
Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони Азербайджанської республіки в неділю, 16 травня, в навчаннях будуть задіяні до 300 танків, інша бронетехніка, близько 400 ракетно-артилерійських установок, реактивні системи залпового вогню, міномети, протитанкові засоби, а також до 50 одиниць військової авіації і безпілотних літальних апаратів.
У відомстві вказали, що у рамках маневрів головна увага буде сконцентрована на перегрупуванні бойових підрозділів, роботі над взаємодією військових об'єднань і приведенню військ у стан боєготовності.
"У навчаннях основну увагу приділено управлінню, приведенню до бойової готовност і перегрупуванню військ, у тому числі вдосконаленню бойового злагодження і взаємодії між загальновійськовими об'єднаннями, ракетними і артилерійськими військами, авіацією і силами спеціального призначення", - зазначили у Міноборони республіки.читайте такожУ Азербайджані відреагували на звернення Вірменії до ОДКБ
Підкреслюється, що під час навчань, які повинні тривати до 20 травня, війська також планують виконати завдання з попередження провокацій незаконних збройних формувань, і провести операції, спрямовані на нейтралізацію терористів.
Нагадаємо, раніше почали навчання Військово-повітряні сили азербайджанської держави. У маневрах задіяні бойові літаки і безпілотники Байрактар. У рамках поставлених завдань, льотчики виконують навчальні маневри в денний і нічний час. При цьому проходить відпрацювання навичок ведення розвідки в повітряному просторі з метою визначення координат наземних цілей передбачуваного противника.
Криза Вірменії та Азербайджану
- У Міністерстві оборони Вірменії 12 травня зробили заяву про те, що війська Азербайджану на одній з ділянок Сюнікської області, поруч з якою проходить новий кордон держав після закінчення війни у Карабасі, здійснили спробу проведення дій щодо "уточнення кордонів".
- Домовленості щодо Нагірного Карабаху від 9 листопада 2020 року передбачають будівництво через Сюнікську область транспортного коридору – Баку має намір з'єднати ексклав Нахічевань з Азербайджаном і Туреччиною. Азербайджанський президент Алієв вже заявив, що держава готова застосувати силу для реалізації своїх планів.
- Глава уряду Вірменії Нікол Пашинян 14 квітня зробив заяву про те, що Єреван вважає ситуацію у Сюнікській області військовим вторгненням Азербайджану і звернеться до ОДКБ. Він попередив про це російського президента Володимира Путіна.
- Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков сказав, що Путін наполягає на врегулюванні кризи на базі домовленостей від 9 листопада. При цьому, за словами спікера Кремля, Пашинян не звертався за військовою допомогою до Москви.
- Пізніше Пашинян розповів про те, що він звернувся до Росії за військовою допомогою. Як підкреслив глава вірменського уряду, карти Вірменії і російської військової бази на території країни підтверджують приналежність Єревану територій, на які вдерлися війська Азербайджану.