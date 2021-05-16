Криза Вірменії та Азербайджану: у Баку оголосили про масштабні бойові навчання

Азербайджан оголосив про військові навчання, які триватимуть до 20 травня / Міністерство оборони Азербайджану

Підрозділи армії Азербайджану запустили старт бойових маневрів, в яких приймуть навчання 15 тисяч військових. Головним завданням навчань є перегрупування військ, вдосконалення взаємодії та приведення їх у стан бойової готовності. Маневри повинні тривати до 20 травня.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони Азербайджанської республіки в неділю, 16 травня, в навчаннях будуть задіяні до 300 танків, інша бронетехніка, близько 400 ракетно-артилерійських установок, реактивні системи залпового вогню, міномети, протитанкові засоби, а також до 50 одиниць військової авіації і безпілотних літальних апаратів.

У відомстві вказали, що у рамках маневрів головна увага буде сконцентрована на перегрупуванні бойових підрозділів, роботі над взаємодією військових об'єднань і приведенню військ у стан боєготовності.

"У навчаннях основну увагу приділено управлінню, приведенню до бойової готовност і перегрупуванню військ, у тому числі вдосконаленню бойового злагодження і взаємодії між загальновійськовими об'єднаннями, ракетними і артилерійськими військами, авіацією і силами спеціального призначення", - зазначили у Міноборони республіки.читайте такожУ Азербайджані відреагували на звернення Вірменії до ОДКБ

Підкреслюється, що під час навчань, які повинні тривати до 20 травня, війська також планують виконати завдання з попередження провокацій незаконних збройних формувань, і провести операції, спрямовані на нейтралізацію терористів.

Нагадаємо, раніше почали навчання Військово-повітряні сили азербайджанської держави. У маневрах задіяні бойові літаки і безпілотники Байрактар. У рамках поставлених завдань, льотчики виконують навчальні маневри в денний і нічний час. При цьому проходить відпрацювання навичок ведення розвідки в повітряному просторі з метою визначення координат наземних цілей передбачуваного противника.

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