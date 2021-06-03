Кривава катастрофа МАУ: країни висунули Ірану жорсткі вимоги

Автори заяви також висловили солідарність з рідними і близькими жертв катастрофи, які й досі переживають глибоку втрату.
Сьогодні Канада, Україна, Швеція і Великобританія направили Ірану жорсткі вимоги у зв'язку з збитим літаком МАУ, повідомили в пресслужбі МЗС.
"Дії і бездіяльність Ісламської Республіки Іран є порушенням міжнародного права. У нашій заяві наголошується, що нашим державам, їх громадянам і резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної і непоправної шкоди в результаті трагедії, і Іран має виконати свої зобов'язання щодо забезпечення репарації групі держав в повному обсязі", - йдеться в заяві.
Там також вказується, що країни висунули низку вимог, які не є вичерпними, серед яких:
- визнання вчинення неправомірних дій та повний звіт про обставини, які призвели до збивання літака,
- принесення публічних вибачень,
- повернення зниклих і вкрадених особистих речей жертв,
- запевнення в недопущенні подібних дій в майбутньому чітко висловленим способом,
- забезпечення прозорості кримінального розслідування заснованого на принципах верховенства права,
- справедлива компенсація матеріальної та моральної шкоди, заподіяної жертвам та їх сім'ям незалежно від національності та в сумі, що відповідає зобов'язанням Ірану за міжнародним законодавством.
"Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій, які ми будемо проводити сумлінно", - йдеться в заяві.
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Автори заяви також висловили солідарність з рідними і близькими жертв катастрофи, які досі переживають глибоку втрату.
Катастрофа літака МАУ в Ірані
- Літак Міжнародних Авіаліній України, який виконував рейс у напрямку Тегеран-Київ, зазнав аварії в Ірані. На борту цивільного авіалайнера Boeing 737 перебували 11 українців, серед яких 9 членів екіпажу, а також громадяни Британії, ФРН, Швеції, Ірану, Канади та Афганістану.
- Через три дні після авіакатастрофи в Тегерані визнали, що літак МАУ був збитий Іраном. Президент Хасан Рухані сказав, що авіалайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки". Він пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- У підсумковому звіті Ірану причиною аварії літака МАУ назвали "помилку оператора системи ППО". В Україні заявили, що звіт є "збіркою маніпуляцій". Як вважають у Києві, Тегеран намагається піти від відповідальності і виправдати свою державу.
- 10 лютого ЗМІ повідомили про те, що в розпорядженні канадської розвідки опинився аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос глави МЗС Ірану Джавада Заріфа, говорить про можливі причини краху лайнера. Згідно з повідомленням, міністр допустив, що український авіалайнер могли збити навмисно.
- У МЗС Ірану заявили, що інформація про наявність аудіозапису з " голосом Заріфа", не відповідає дійсності.