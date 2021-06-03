Кривава катастрофа МАУ: країни висунули Ірану жорсткі вимоги

Ірану направили жорсткі вимоги / REUTERS

Сьогодні Канада, Україна, Швеція і Великобританія направили Ірану жорсткі вимоги у зв'язку з збитим літаком МАУ, повідомили в пресслужбі МЗС.

"Дії і бездіяльність Ісламської Республіки Іран є порушенням міжнародного права. У нашій заяві наголошується, що нашим державам, їх громадянам і резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної і непоправної шкоди в результаті трагедії, і Іран має виконати свої зобов'язання щодо забезпечення репарації групі держав в повному обсязі", - йдеться в заяві.

Там також вказується, що країни висунули низку вимог, які не є вичерпними, серед яких:

визнання вчинення неправомірних дій та повний звіт про обставини, які призвели до збивання літака,

принесення публічних вибачень,

повернення зниклих і вкрадених особистих речей жертв,

запевнення в недопущенні подібних дій в майбутньому чітко висловленим способом,

забезпечення прозорості кримінального розслідування заснованого на принципах верховенства права,

справедлива компенсація матеріальної та моральної шкоди, заподіяної жертвам та їх сім'ям незалежно від національності та в сумі, що відповідає зобов'язанням Ірану за міжнародним законодавством.

"Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій, які ми будемо проводити сумлінно", - йдеться в заяві.

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Автори заяви також висловили солідарність з рідними і близькими жертв катастрофи, які досі переживають глибоку втрату.

Катастрофа літака МАУ в Ірані