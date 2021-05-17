Кривава стрілянина в Казані: злочинця ізолювали у СІЗО

Хлопець не скаржиться на умови утримання. Очікується, що після завершення слідчих дій Галявієва направлять на психіатричну експертизу.
Підлітка Ільназа Гілявієва, який влаштував криваву стрілянину в одній зі шкіл російської Казані, помістили до СІЗО в одиночну камеру. За ним цілодобово ведеться відеоспостереження, повідомила із посиланням на секретаря Громадської спостережної комісії (ОНК) Олексія Мельникова Газета ОНК.
"Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в Казанській школі, поміщений до одиночної камери СІЗО в Казані, де перебуває під цілодобовим відеоспостереженням", - цитує видання правозахисника.
За його словами, хлопець не скаржиться на умови утримання. Очікується, що після завершення слідчих дій Галявієва направлять на психіатричну експертизу.
Що сталося в Казані - головні подробиці
- У Казані 11 травня зловмисник влаштував стрілянину в гімназії №175, є дев'ять жертв-семеро учнів і двоє дорослих. Постраждали десятки людей. За відомостями ЗМІ, в гімназії також був вибух.
- У скоєнні нападу звинуватили колишнього учня гімназії-19-річного Ільназа Галявієва
- Під час допиту затриманий говорив, що ненавидів людей, усвідомив себе богом. За словами підозрюваного, пізніше в ньому "почав пробуджуватися монстр".
- Журналісти дізналися, що хлопець визнав свою провину.
- Галявієв жив у Казані в квартирі, яка знаходиться на вул.Туганлик.
- Після стрілянини в гімназії розпочато провадження за ч.2 ст. 105 Кримінального кодексу Росії – (вбивство двох і більше осіб). Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.
- Пізніше, 12 травня, суд обрав Галявієву запобіжний захід – арешт на два місяці.
Автор: Катерина Трохимчук