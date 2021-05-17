Кривава стрілянина в Казані: злочинця ізолювали у СІЗО

Стрілка помістили в СІЗО

Підлітка Ільназа Гілявієва, який влаштував криваву стрілянину в одній зі шкіл російської Казані, помістили до СІЗО в одиночну камеру. За ним цілодобово ведеться відеоспостереження, повідомила із посиланням на секретаря Громадської спостережної комісії (ОНК) Олексія Мельникова Газета ОНК.

"Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в Казанській школі, поміщений до одиночної камери СІЗО в Казані, де перебуває під цілодобовим відеоспостереженням", - цитує видання правозахисника.

За його словами, хлопець не скаржиться на умови утримання. Очікується, що після завершення слідчих дій Галявієва направлять на психіатричну експертизу.

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