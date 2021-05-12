Кривавий розстріл у школі в Казані: ЗМІ дізналися, як стрілець намагався замести сліди

11 травня Ільназ Галявієв влаштував стрілянину в школі, загинули 11 людей / Фото Reuters

19-річний Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в школі в російській Казані, перед відходом до гімназії намагався підпалити свою квартиру.

Як повідомляє телеграм-канал Baza, близько 9 ранку в середу, 11 травня, він облив одну з дверей в будинку селітрою, підпалив її та вийшов. Вогонь не розгорівся, тому вже після розстрілу в гімназії слідчі змогли провести у нього обшук.

Крім кількох упаковок селітри вдома у Галявієва також знайшли невідому порошкоподібну речовину, алюмінієву пудру і пляшку з настоянкою ліків Мухомор. З собою ж у Галявієва при обшуку в школі крім рушниці Хатсан Ескорт знайшли 445 патронів, ніж і кілька десятків гайок.

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