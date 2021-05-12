Кривавий розстріл у школі в Казані: ЗМІ дізналися, як стрілець намагався замести сліди

Ільназ Галявієв перед тим, як пішов до гімназії, намагався підпалити свою квартиру. Пізніше слідчі все ж таки змогли провести у нього обшук.
19-річний Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в школі в російській Казані, перед відходом до гімназії намагався підпалити свою квартиру.
Як повідомляє телеграм-канал Baza, близько 9 ранку в середу, 11 травня, він облив одну з дверей в будинку селітрою, підпалив її та вийшов. Вогонь не розгорівся, тому вже після розстрілу в гімназії слідчі змогли провести у нього обшук.
Крім кількох упаковок селітри вдома у Галявієва також знайшли невідому порошкоподібну речовину, алюмінієву пудру і пляшку з настоянкою ліків Мухомор. З собою ж у Галявієва при обшуку в школі крім рушниці Хатсан Ескорт знайшли 445 патронів, ніж і кілька десятків гайок.
Стрілянина в школі Казані - про що раніше писав Главред:
- Вранці 11 травня в казанській школі №175 її колишній учень Ільназ Галявієв влаштував стрілянину.
- Загинули 11 осіб, ще 16 - дістали поранень.
- За фактом стрілянини правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч.2 ст. 105 КК РФ, яка передбачає довічне ув'язнення.
- Після злочину в Казані запровадили режим контртерористичної операції.
- Татарстанська влада середу, 12 травня, оголосила днем жалоби.
Автор: Анна Багрій