Кругом підводні човни: глава Міноборони Британії назвав Росію головним ворогом Королівства

Міністр оборони Великобританії поскаржився на зайву активність російських кораблів поблизу британських кордонів.
Росія є "загрозою номер один" для Великобританії, заявив міністр оборони країни Бен Уоллес. Він підкреслив, що російські підводні човни "кружляють уздовж усього узбережжя" Сполученого Королівства.
"Ми намагалися здійснити деескалацію, ми випробували різні методи, але на цей момент, поки Росія не змінить свою поведінку, досить складно зрозуміти, куди ми рухаємося", - сказав Уоллес, його цитує The Telegraph.
Глава Міноборони Великобританії поскаржився на зайву активність російських кораблів поблизу британських кордонів.
У грудні минулого року військово-морські сили (ВМС) Великобританії виступили з заявою, що за останні кілька тижнів спостерігали "значну присутність" російських кораблів поруч з територіальними водами Королівства.
Російська агресія - про що йшлося раніше:
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів до місць їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський 27 квітня побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.
- Попри те, що Росія вирішила відвести частину військ від України, Америка попередила Москву, що все одно пильно стежить за цим процесом, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що не всі війська відходять від України.
Автор: Адріана Бубновська