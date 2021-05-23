Кругом підводні човни: глава Міноборони Британії назвав Росію головним ворогом Королівства

Глава Міноборони Британії (крайній праворуч) назвав Росію головним ворогом Королівства / Reuters

Росія є "загрозою номер один" для Великобританії, заявив міністр оборони країни Бен Уоллес. Він підкреслив, що російські підводні човни "кружляють уздовж усього узбережжя" Сполученого Королівства.

"Ми намагалися здійснити деескалацію, ми випробували різні методи, але на цей момент, поки Росія не змінить свою поведінку, досить складно зрозуміти, куди ми рухаємося", - сказав Уоллес, його цитує The Telegraph.

Глава Міноборони Великобританії поскаржився на зайву активність російських кораблів поблизу британських кордонів.

У грудні минулого року військово-морські сили (ВМС) Великобританії виступили з заявою, що за останні кілька тижнів спостерігали "значну присутність" російських кораблів поруч з територіальними водами Королівства.

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