Найбільший роздрібний продавець меблів ІКЕА потрапив у скандал та виплатить штраф

Магазин виплатить штраф своїм співробітникам / itc.ua

Найбільший в світі роздрібний продавець меблів ІКЕА потрапив у гучний скандал - йому доведеться сплатити мільйон євро штрафу співробітникам за те, що магазин роками шпигував за ними, повідомляє ТСН.

Таке рішення ухвалив французький суд. Йдеться про декілька магазинів у країні, де менеджери творчо підходили до роботи з кадрами: перевіряли все до банківських рахунків, наймали навіть окремих співробітників із завданням доповідати про колег, співпрацювали з детективною компанією, яка зі свого боку "зливала" інформацію поліції.

Під стеження за чотири роки потрапили 400 осіб.

Гендиректор компанії ІКЕА у Франції, крім штрафу, отримав 2 роки умовного арешту. Покарали і копів, залучених у схемі стеження за співробітниками.

Раніше Главред писав про те, що в Україні відкрито сервіс онлайн-продажів популярного шведського рітейлера меблів і товарів для дому IKEA.

При цьому компанія відкрила пункти видачі замовлень для покупців у київських торгових центрах.

Нагадаємо, раніше IKEA планувала відкрити відразу чотири магазини мережі в 2019 році в Києві, однак перенесла відкриття магазинів.