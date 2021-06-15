Найбільший роздрібний продавець меблів ІКЕА потрапив у скандал та виплатить штраф

Гендиректор компанії ІКЕА у Франції, окрім штрафу, отримав 2 роки умовного арешту. Покарали й копів, задіяних у схемі стеження.
Найбільший в світі роздрібний продавець меблів ІКЕА потрапив у гучний скандал - йому доведеться сплатити мільйон євро штрафу співробітникам за те, що магазин роками шпигував за ними, повідомляє ТСН.
Таке рішення ухвалив французький суд. Йдеться про декілька магазинів у країні, де менеджери творчо підходили до роботи з кадрами: перевіряли все до банківських рахунків, наймали навіть окремих співробітників із завданням доповідати про колег, співпрацювали з детективною компанією, яка зі свого боку "зливала" інформацію поліції.
Під стеження за чотири роки потрапили 400 осіб.
Гендиректор компанії ІКЕА у Франції, крім штрафу, отримав 2 роки умовного арешту. Покарали і копів, залучених у схемі стеження за співробітниками.
Раніше Главред писав про те, що в Україні відкрито сервіс онлайн-продажів популярного шведського рітейлера меблів і товарів для дому IKEA.
При цьому компанія відкрила пункти видачі замовлень для покупців у київських торгових центрах.
Нагадаємо, раніше IKEA планувала відкрити відразу чотири магазини мережі в 2019 році в Києві, однак перенесла відкриття магазинів.