Аварія Ан-26 на Камчатці: рятувальники почали витягувати тіла загиблих, названо причину трагедії

Місце аварії Ан-26 на Камчатці / Фото Reuters

У Росії рятувальники почали витягувати тіла людей, які перебували на борту літака Ан-26, що розбився 6 липня на Камчатці.

Поки що вдалося підняти тіла шістьох людей, загиблих у катастрофі Ан-26. Одного з них вже впізнали, повідомляє російський Интрефакс.

"Триває рятувальна операція, перші тіла вже витягують з води, інформація надходить в режимі реального часу", — сказав губернатор Камчатського краю Володимир Солодов.

За його словами, екіпаж літака був досвідченим. Також він підтвердив, що уламки літака знайшли поблизу селища Палана. Губернатор додав, що шансів знайти пасажирів живими практично немає.

Причиною авіакатастрофи літака Ан-26 на російській Камчатці, за попередніми даними, могла стати погана видимість.

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Російські ЗМІ опублікували фото деяких загиблих, які були на облавку. Серед них Іван Сивак, а також подружжя Ольга та Олександр Андрейкіни.

Брат загиблого Івана розповів, що чоловік живе в Петропавловську-Камчатському, його запросили на роботу в Палану — будувати школу.

"Сьогодні подзвонив Івану, він каже, що рейс затримали. Потім він вилетів, навіть фото в Instagram з літака опублікував", - цитує чоловіка Star hit.

Іван Сивак був пасажиром рейсу в селище Палана / Фото starhit.ru

Також на борту серед інших були подружжя Ольга і Олександр Андрейкіни. У них залишилися неповнолітні діти.

Загиблі подружжя Ольга та Олександр Андрейкіни / Фото starhit.ru

Telegram-канал Mash розповів історію загибелі пасажирки Марії. Її чоловік Олег в вирішив залишитися в Краснодарі, куди вони обидва вирушили у відпустку, а Марія полетіла на тому самому Ан-26 додому в Палану.

Фото Mash

Як повідомляв Главред, вранці 6 липня літак Ан-26 зазнав аварії біля півострова Камчатка. На борту перебували 28 осіб: 22 пасажири, зокрема двоє дітей до 12 років, 6 членів екіпажу.

Літак впав на березі, де повинен був пролітати на висоті 800-600 метрів. Частини стабілізатора знайшли на сопці, хвіст — на обриві. Частина деталей опинилася в морі. Пасажирський літак Ан-26 повністю зруйновано. Екстрені служби повідомляють, що від удару його не лише розірвало на дві частини, а й почалася пожежа. Шансів на порятунок не було. Пізніше з'явилося перше фото з місця аварії.