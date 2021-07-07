УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Аварія Ан-26 на Камчатці: рятувальники почали витягувати тіла загиблих, названо причину трагедії

7 липня 2021, 06:50

Від удару літак не лише розірвало на дві частини, а й почалася пожежа. Шансів знайти пасажирів живими практично немає.

Місце аварії Ан-26 на Камчатці
Місце аварії Ан-26 на Камчатці / Фото Reuters

У Росії рятувальники почали витягувати тіла людей, які перебували на борту літака Ан-26, що розбився 6 липня на Камчатці.

Поки що вдалося підняти тіла шістьох людей, загиблих у катастрофі Ан-26. Одного з них вже впізнали, повідомляє російський Интрефакс.

"Триває рятувальна операція, перші тіла вже витягують з води, інформація надходить в режимі реального часу", — сказав губернатор Камчатського краю Володимир Солодов.

За його словами, екіпаж літака був досвідченим. Також він підтвердив, що уламки літака знайшли поблизу селища Палана. Губернатор додав, що шансів знайти пасажирів живими практично немає.

Причиною авіакатастрофи літака Ан-26 на російській Камчатці, за попередніми даними, могла стати погана видимість.

Реклама

Російські ЗМІ опублікували фото деяких загиблих, які були на облавку. Серед них Іван Сивак, а також подружжя Ольга та Олександр Андрейкіни.

Брат загиблого Івана розповів, що чоловік живе в Петропавловську-Камчатському, його запросили на роботу в Палану — будувати школу.

"Сьогодні подзвонив Івану, він каже, що рейс затримали. Потім він вилетів, навіть фото в Instagram з літака опублікував", - цитує чоловіка Star hit.

Іван Сивак був пасажиром рейсу в селище Палана
Іван Сивак був пасажиром рейсу в селище Палана / Фото starhit.ru

Також на борту серед інших були подружжя Ольга і Олександр Андрейкіни. У них залишилися неповнолітні діти.

Загиблі подружжя Ольга та Олександр Андрейкіни
Загиблі подружжя Ольга та Олександр Андрейкіни / Фото starhit.ru

Telegram-канал Mash розповів історію загибелі пасажирки Марії. Її чоловік Олег в вирішив залишитися в Краснодарі, куди вони обидва вирушили у відпустку, а Марія полетіла на тому самому Ан-26 додому в Палану.

false
Фото Mash

Як повідомляв Главред, вранці 6 липня літак Ан-26 зазнав аварії біля півострова Камчатка. На борту перебували 28 осіб: 22 пасажири, зокрема двоє дітей до 12 років, 6 членів екіпажу.

Літак впав на березі, де повинен був пролітати на висоті 800-600 метрів. Частини стабілізатора знайшли на сопці, хвіст — на обриві. Частина деталей опинилася в морі. Пасажирський літак Ан-26 повністю зруйновано. Екстрені служби повідомляють, що від удару його не лише розірвало на дві частини, а й почалася пожежа. Шансів на порятунок не було. Пізніше з'явилося перше фото з місця аварії.

новини Росії авіакатастрофа Камчатка Ан-26
Зараз ви переглядаєте новину «Аварія Ан-26 на Камчатці: рятувальники почали витягувати тіла загиблих, названо причину трагедії». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Банкам дозволили блокувати рахунки українців: як це працюватиме і кого стосуєтьсяБанкам дозволили блокувати рахунки українців: як це працюватиме і кого стосується Гороскоп на 7 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: на кого чекає нове кохання, а на кого - підвищенняГороскоп на 7 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: на кого чекає нове кохання, а на кого - підвищення Місячний посівний календар на липень 2021 для садівників і городниківМісячний посівний календар на липень 2021 для садівників і городників Угода Байдена і Путіна щодо Донбасу: дипломат розкрив нову стратегію Кремля відносно УкраїниУгода Байдена і Путіна щодо Донбасу: дипломат розкрив нову стратегію Кремля відносно України Вчені розповіли, як наші будинки послаблюють імунітетВчені розповіли, як наші будинки послаблюють імунітет

Останні новини

07:45

Ви любите не "Любов і голуби" - ви любите совок

07:28

У Чорногорії затримали автобус з українцями: водіїв підозрюють у перевезенні фальшивих грошей

07:10

Діалог Меркель і Путіна щодо СП-2 перед зустріччю із Зеленським: у РФ назвали головну проблему ФРН Відео

07:02

Спека посилиться до +33: якою буде погода в Україні сьогодні Відео

06:47

У Януковича народилася дитина від нової молодої дружини – астролог Відео

Реклама
06:36

"Кожен з нас - президент": стало відомо, коли можна буде купити книгу Мендель і скільки вона коштує

06:22

Штам "Дельта": чого слід боятися і чи рятує вакцинація Погляд

05:30

Експерт оцінив шанси Зеленського пройти до другого туру на виборах президента

05:28

Напад РФ на Україну і питання СП-2: дипломат назвав сценарій для Зеленського на зустріч з Меркель Відео

05:02

Медик відповів, чи безпечно вакцинуватися від COVID-19 у спеку Відео

04:42

Експерт пояснив хитру багатоходівку Кремля із залученням США до переговорів щодо Донбасу Відео

03:50

Величезний астероїд наближається до Землі: вчені назвали дату і загрози

03:20

У Польщі двох чоловіків вилікували від COVID-19 за допомогою пересадки калу Відео

02:51

Як записати дитину до школу: проста інструкція з відповідями для батьків

02:19

Гороскоп на молодик у липні 2021 року для всіх знаків Зодіаку: нищівний провал чи злет Відео

01:17

Загроза Третьої світової: експерт пояснив нахабну провокацію РФ біля бази НАТО Відео

01:09

Героїзація Бандери і Шухевича може посварити Україну з Польщею - експерт

00:19

Гороскоп на 9 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: жертва підступів та "переворот" у любовній сфері Відео

00:17

Тренер розповіла, як навчитися не заїдати стрес

08 липня, четвер
23:37

Війна дістала і оленя: на Луганщині у людей живе справжній Бембі Відео

Реклама
23:36

Як жити довше: простий і швидкий щоденний ритуал, який може продовжити життя Відео

23:04

Скандальний нардеп Юрченко під наркотиками влаштував ДТП у центрі Львова і побив водія-ЗМІ Відео

22:50

Одіозного нардепа Ківу помітили на відпочинку в елітному готелі Туреччини Відео

22:31

Незабаром і на руки: Мінсоцполітики направило в регіони 1,1 млрд грн на нові субсидії Відео

22:26

Каламутна сеча: п'ять серйозних причин і що робити далі Відео

22:25

У Швеції відразу після вильоту розбився літак з пасажирами

22:21

Удар Євросоюзу по Росії: Шмигаль розповів, як Європа може "відключити" Газпрому Північний потік-2 Відео

22:10

П'ять способів дізнатися, чи сильна ваша імунна система Відео

22:06

Вбивство президента Гаїті і сумні аналогії з Україною Погляд

22:05

Якраз у день народження: у Кривому Розі жорстоко розправилися з пенсіонером

21:52

Колишня дружина Меладзе прокоментувала секс-скандал

21:43

Серцевий напад: дев'ять симптомів, які можуть проявитися за кілька місяців до смертельної події Відео

21:39

Питання з водою у Криму вирішено: у Росії зробили заяву і розкрили причину Відео

21:29

Обережно, дуже небезпечно: ВООЗ почала відстежувати" російський" штам коронавірусу

21:17

Ударна бригада Лукашенка і його син: хто потрапив до списку санкцій України проти Білорусі

21:16

ЗМІ з'ясували, яку нову посаду отримає Юлія Мендель

20:50

Посварилися через чергу: у київському магазині покупець проштрикнув ножем свого опонента

20:50

Більше шкоди, ніж користі: названо ранковий ритуал, який може бути шкідливий для здоров'я Відео

20:22

У Херсоні впровадили режим НС: люди ризикують залишитися без води

20:13

Знову на паузі: Зеленський ветував закон Про відновлення роботи ВККС

Реклама
20:06

Як жити довше: чай, що знижує ризик раку, хвороб серця і цукру в крові Відео

19:40

У Греції трагічно загинула суддя з Черкаської області

19:32

Жорстка умова ФРН від України щодо СП-2: у МЗС оголосили план на перемовини Зеленського з Меркель Відео

19:26

Зухвале вбивство біля відділення поліції у Стрию: чоловіка розстріляли з дробовика Відео

19:06

В Україні через "шокові ціни" на цукор різко подорожчали інші продукти

19:00

Українських заробітчан дуже чекають за кордоном: кого та куди запрошують на роботу Відео

18:45

Ґвалтував маленьку хрещеницю і розбещував її сестру: на Житомирщині спіймали 47-річного педофіла

18:29

Запорізьку АЕС у Енергодарі штурмували троє маленьких поросят Відео

18:28

Не догледів: на Волині потонув 2-річний хлопчик, за яким доглядав батько

18:21

Лікарі борються за життя малюка, якого вітчим жорстоко порізав ножем Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти