Суд у Канаді назвав терактом аварію літака МАУ: у Ірані зробили заяву у відповідь

Літак МАУ був збитий Іраном 8 січня 2021 року / Reuters

Верховний суд провінції Онтаріо виніс рішення, згідно з яким катастрофа українського літака МАУ у Ірані 8 січня 2020 року була скоєним навмисно терактом. Такого висновку дійшов суддя Едвард Белобаба на підставі висновку одного з експертів. У Ірані заявили, що таке рішення є безпідставним, а у інстанції Онтаріо відсутня юрисдикція для прийняття таких рішень.

"Позивачі встановили, що збиття відповідачами рейсу 752 було терористичним актом і являє собою "терористичну діяльність", - постановив суддя Белобаба, повідомляє канадське видання Global News з посиланням на рішення інстанції.

Суддя взяв до відома думку одного з двох експертів, висновок якого полягає в тому, що "Вартові ісламської революції знали, що рейс PS752 був цивільним літаком, і навмисно збили його з наміром знищити".

Вказується, що цивільний позов до Ірану було подано чотирма сім'ями, чиї родичі загинули на борту рейсу літака МАУ 8 січня 2020 року. Рішення у справі, за якою фігурантами проходять Іран, Вартові ісламської революції, Збройні сили країни і верховний аятолла Алі Хаменеї, винесено за замовчуванням проти офіційного Тегеран.читайте такожОприлюднено нові докази того, що літак МАУ у Ірані було збито

Видання підкреслює, що це рішення може дозволити сім'ям у Канаді вимагати від Ірану відшкодування збитку. Іранській державі були передані судові документи, проте Тегеран не захищався в судовому порядку.

Як повідомляє Reuters, Тегеран вже відреагував на рішення суду. За словами представника МЗС Ірану Саїда Хатібзаде, Верховний суд Онтаріо не може розслідувати авіакатастрофу літака МАУ під Тегераном, тому що на цю подію юрисдикція інстанції не поширюється.

"Всім відомо, що у канадського суду немає юрисдикції щодо цієї авіакатастрофи. Нехай не розслідують події, які відбуваються за межами юрисдикції Канади. Це рішення не має під собоюжодних підстав, об'єктивних документів і причин", - підкреслив Хатібзаде.

Катастрофа літака МАУ у Ірані