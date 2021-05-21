Суд у Канаді назвав терактом аварію літака МАУ: у Ірані зробили заяву у відповідь

У Ірані знали, що летить цивільний рейс, і навмисно його знищили, вважає один з експертів, думку якого врахував суд у Онтаріо.
Верховний суд провінції Онтаріо виніс рішення, згідно з яким катастрофа українського літака МАУ у Ірані 8 січня 2020 року була скоєним навмисно терактом. Такого висновку дійшов суддя Едвард Белобаба на підставі висновку одного з експертів. У Ірані заявили, що таке рішення є безпідставним, а у інстанції Онтаріо відсутня юрисдикція для прийняття таких рішень.
"Позивачі встановили, що збиття відповідачами рейсу 752 було терористичним актом і являє собою "терористичну діяльність", - постановив суддя Белобаба, повідомляє канадське видання Global News з посиланням на рішення інстанції.
Суддя взяв до відома думку одного з двох експертів, висновок якого полягає в тому, що "Вартові ісламської революції знали, що рейс PS752 був цивільним літаком, і навмисно збили його з наміром знищити".
Вказується, що цивільний позов до Ірану було подано чотирма сім'ями, чиї родичі загинули на борту рейсу літака МАУ 8 січня 2020 року. Рішення у справі, за якою фігурантами проходять Іран, Вартові ісламської революції, Збройні сили країни і верховний аятолла Алі Хаменеї, винесено за замовчуванням проти офіційного Тегеран.читайте такожОприлюднено нові докази того, що літак МАУ у Ірані було збито
Видання підкреслює, що це рішення може дозволити сім'ям у Канаді вимагати від Ірану відшкодування збитку. Іранській державі були передані судові документи, проте Тегеран не захищався в судовому порядку.
Як повідомляє Reuters, Тегеран вже відреагував на рішення суду. За словами представника МЗС Ірану Саїда Хатібзаде, Верховний суд Онтаріо не може розслідувати авіакатастрофу літака МАУ під Тегераном, тому що на цю подію юрисдикція інстанції не поширюється.
"Всім відомо, що у канадського суду немає юрисдикції щодо цієї авіакатастрофи. Нехай не розслідують події, які відбуваються за межами юрисдикції Канади. Це рішення не має під собоюжодних підстав, об'єктивних документів і причин", - підкреслив Хатібзаде.
Катастрофа літака МАУ у Ірані
- Літак Міжнародних авіаліній України, який виконував рейс у напрямку Тегеран-Київ, зазнав аварії у Ірані. На борту цивільного авіалайнера Boeing 737 перебували 11 українців, серед яких 9 членів екіпажу, а також громадяни Британії, ФРН, Швеції, Ірану, Канади та Афганістану.
- Через три дні після авіакатастрофи у Тегерані визнали, що літак МАУ було збито Іраном. Президент Хасан Рухані сказав, що авіалайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки". Він пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- У підсумковому звіті Ірану причиною аварії літака МАУ назвали "помилку оператора системи ППО". В Україні заявили, що звіт є "збіркою маніпуляцій". Як вважають у Києві, Тегеран намагається піти від відповідальності і виправдати свою державу.
- 10 лютого ЗМІ повідомили про те, що в розпорядженні канадської розвідки опинився аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос глави МЗС Ірану Джавада Заріфа, каже про можливі причини аварії лайнера. Згідно з повідомленням, міністр припустив, що український авіалайнер могли збити навмисно.
- У МЗС Ірану заявили, що інформація про наявність аудіозапису з "голосом Заріфа", не відповідає дійсності.