Крим ніколи не буде "російською територією": Шойгу вибухнув відповіддю Зеленському

Шойгу стверджує, що Крим "був, є і буде російським" / УНІАН

Російський міністр оборони Сергій Шойгу у відповідь на заяву президента України Володимира Зеленського про приналежність окупованого Криму згадав одеський анекдот і заявив, що українська влада змінюється, тоді як півострів, мовляв, "був, є і буде російським". Про це він сказав у п'ятницю, 6 серпня, під час зустрічі з красноярськими журналістами.

"Знаєте, є старий одеський анекдот, коли приїжджий запитує на Соборці про непрацюючий фонтан: "А тут бив фонтан?" На що одесит йому відповідає: "Чому бив? Він бив, є і буде", - цитує Шойгу російське інформагентство ТАСС.

За його словами, в Україні влада змінюється, тоді як Крим, нібито "і буде російським".

"Так і з Кримом. Керівники України приходять і йдуть. А Крим завжди був, є і буде російським", - підкреслив Сергій Шойгу.

Заява Зеленського про Крим

Президент України Володимир Зеленський раніше у емоційному інтерв'ю розповів про те, що для росіян, які окупували Крим, ця земля не є рідною, на відміну від українців. Тому, за його словами, захоплений півострів ніколи не буде "російською територією".

Зеленський назвав Крим "своєю землею" і сказав, що історію переписати неможливо, а півострів повернеться в Україну, причому це лише питання часу.читайте такожРосійська історія ще буде оплакувати свої ж кроки щодо Криму - Зеленський