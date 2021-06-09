УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Кулеба оцінив ризики відмови Німеччини продавати Україні зброю

9 червня 2021, 19:50

Кулеба висловив сподівання, що конфлікт на Донбасі вдасться врегулювати дипломатичним шляхом.

Кулеба
Кулеба назвав ризики відмовив Німеччині постачати зброю / УНІАН

Відмова постачати Україні озброєння може обернутися новими актами агресії з боку Росії, заявив на брифінгу з німецьким колегою Хайко Маасом в Берліні в середу, 9 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба також висловив сподівання, що цього не станеться і конфлікт на Донбасі вдасться врегулювати дипломатичним шляхом.

"Але ми повинні бути відвертими: якщо ці зусилля не завершаться успіхом і президент Путін проігнорує думку Берліна, Парижа, Вашингтона, Києва і розпочне чергову гарячу фазу війни, то російська армія, озброєна більш сучасною зброєю, буде знову атакувати Україну. А ми будемо захищатися тим, що буде у нас на той момент у нашому розпорядженні, і це буде нова жахлива реальність, з якою всім нам доведеться зіткнутися. Однак я щиро сподіваюся, що до цього справа не дійде, що ніхто ніколи не пошкодує про те, що Україні не допомогли зміцнити свою оборону для того, щоб відбити бажання у Путіна наступати", - сказав він.

"Немає ніякого міжнародного правила, яке б обмежувало можливість України отримувати або купувати зброю за кордоном, ми не є під ембарго на зброю, ми є відповідальним учасником міжнародних механізмів з контролю над передачею озброєння. Наскільки мені відомо, немає і ніякої юридичної заборони в законодавстві Німеччини, яка не дозволяє передавати або продавати зброю Україні", - додав Кулеба.

Він нагадав, що Україна використовує зброю для захисту від агресора. "Тому ми розуміємо, що рішення, яке схвалив Уряд Німеччини, є політичним, і я хочу дуже чітко зняти будь-які підозри щодо того, що є якісь обмеження на постачання зброї для України", - пояснив Кулеба.

У відповідь Маас запевнив, що Німеччина залишиться найбільшим двостороннім партнером і донором для України.

"Якщо подивитися на різноманітні програми підтримки реформ, які у нас є, якщо якісь додаткові можливості для підтримки необхідні - ми можемо це розширити", - сказав він.

Раніше Главред писав про те, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американською делегацією закликав США і Євросоюз зупинити добудову Північного потоку-2. Гарант акцентував увагу на тому, що даний проєкт несе загрозу безпеці української держави.

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що після запуску СП-2 українській газотранспортній системі загрожує небезпека з боку Росії. За даними розвідки, існує ймовірність провокацій і терактів.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив сценарію, за якого у газопроводу Північний потік-2 виникнуть проблеми на етапі сертифікації та страхування труби.

Російський депутат В'ячеслав Ніконов припустив, що США спробують зупинити запуск Північного потоку-2 у тому випадку, якщо на осінніх парламентських виборах у Німеччині перемогу здобуде Партія зелених.

новини Німеччини МЗС України оборонне озброєння Дмитро Кулеба новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Кулеба оцінив ризики відмови Німеччини продавати Україні зброю». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Від чого підвищується і знижується тиск: лікар дав коротку відповідьВід чого підвищується і знижується тиск: лікар дав коротку відповідь Дмитро Комаров зацікавив місцем для відпочинку у 5 випуску шоу "Мандруємо Україною"Дмитро Комаров зацікавив місцем для відпочинку у 5 випуску шоу "Мандруємо Україною" Як харчуються японці з "острова безсмертних" Окінава: три головні порадиЯк харчуються японці з "острова безсмертних" Окінава: три головні поради Гороскоп на 7 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: кінець періоду випробувань та переїздГороскоп на 7 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: кінець періоду випробувань та переїзд Кинуту біля дороги на Полтавщині 16-річну дівчину ґвалтували після смерті - криміналістКинуту біля дороги на Полтавщині 16-річну дівчину ґвалтували після смерті - криміналіст

Останні новини

10:01

Нехай розквітають всі квіти: в Крижополі висадили посеред дороги величезний кущ ірисів

09:30

Каньє Вест зустрінеться з Іриною Шейк - вже офіційно

09:17

Зі святом Вознесіння Господнє 2021: красиві привітання та листівки Фото

09:01

Колосальна сума: названо збитки України від зупинки транзиту російського газу

08:53

Як законопроект про корінні народи України вибив ґрунт з-під ніг Москви Погляд

Реклама
08:19

Коронавірус в Україні 10 червня: виявлено 1,8 тис. нових хворих

08:11

На Рівненщині чоловік відметелив до реанімації маршрутника, який не підвіз його матір Відео

07:45

Поштовхи можуть початися в будь-який момент: експерт пояснив причину землетрусів у Карпатах

07:37

Місяць "відгризе" третину Сонця: сьогодні українці побачать унікальне сонячне затемнення Відео

07:25

В Україні "талановита артистка" роками виманювала у своїх жертв гроші та золото

07:10

Готуємо популярний сніданок: яйця Бенедикт з голландським соусом Відео

06:42

"Америка повернулася": Байден озвучив свій основний меседж Путіну

06:02

Свавілля і військове кумівство: як закон про побратимів перетворює армію на ОЗУ Погляд

05:33

У сервісі Apple Music з'явилося "просторове аудіо" і Hi-Res звук: як включити

05:02

Що не можна їсти на сніданок, щоб не пустити весь день псу під хвіст Відео

04:22

По 200 грн за кіло: ціни на які фрукти в Україні злетять слідом за черешнею Відео

03:50

Експерт пояснив, навіщо Зеленського викликали до Вашингтона

03:02

10 прикмет, які вказують про наближення щастя і удачі в житті Відео

02:16

Фінансова криза і велика війна: експерт пояснив, чим загрожує світу знецінення долара

01:54

Гороскоп на завтра 11 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "заразний" натовп та витівки заздрісників Відео

Реклама
00:51

Чи занадто небезпечні смартфони для здоров'я - відповідь кардіологів Відео

00:19

Швидше за все, помруть від будь-якої причини: люди, які так сплять, проживуть менше Відео

00:10

Названо п'ять найкорисніших круп, які рятують від небезпечного захворювання Відео

00:02

Гороскоп на сьогодні 10 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: велике везіння та неймовірні пропозиції Відео

09 червня, середа
23:16

Синоптики розповіли, коли в Україні вдарить +30 Відео

22:48

Кравчук екстрено звернувся до Росії через важкохворих полонених Відео

22:32

Комаровський розповів, хто може захворіти небезпечною чорною пліснявою Відео

22:11

Зеленський на передовій пообідав у солдатській їдільні та вручив подарунки

21:48

В Одесі підлітки влаштували п'янку на кладовищі Відео

21:46

Президент РФ вперше висловився щодо форми збірної України на Євро-2020

21:14

Україну чекає аномально холодна зима - кліматолог Відео

21:04

Кулеба розповів, за якої умови Путін "швидко забереться з Донбасу"

20:47

"Диявольське" сонячне затемнення 10 червня 2021 року: астролог попередив про загрозу "великої води"

20:31

"Ракети долетять до Москви за 7 хвилин": Путін злякався вступу України в НАТО Відео

20:31

Путін розлютився через закон Зеленського про корінні народи України

20:17

В Україну приїхали флагмани ASUS: один компактний, а інший з фліп-камерою Відео

20:16

Плівки Медведчука-Порошенка: чому запитань більше, ніж відповідей Погляд

20:12

Названо дві звички, які блискавично роблять вас повніше Відео

19:54

Вчені навчилися визначати, у яких жінок буде смертельно небезпечна вагітність Відео

19:53

В Офісі президента зробили заяву перед зустріччю Байдена і Путіна Відео

Реклама
19:50

Кулеба оцінив ризики відмови Німеччини продавати Україні зброю

19:29

У Німеччині обнадіяли Україну заявою щодо Північного потоку-2 Відео

19:28

Названо симптоми вигорання: що з ними робити Відео

18:37

Відбувся офіційний анонс Battlefield 2042: трейлер, скріншоти і дата виходу Фото Відео

18:34

Вигнали з дому: у Запорізькій області хаскі помирає на могилі свого господаря Відео

18:32

"Шишка" з КМДА потрапив у дорожній скандал: майже уперся у ніс трамвая, качав права та "дав задню" Відео

18:29

Колишня дружина Білла Гейтса розповіла про "принади" сімейного життя з мільярдером

18:22

Легкий манікюр на літо 2021, який заворожує з першого погляду Фото Відео

18:04

Reuters з'ясував цікаві подробиці про місце зустрічі Байдена і Путіна Відео

18:02

У КМДА розповіли, коли подорожчає проїзд у наземному транспорті та метро Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти