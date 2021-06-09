Кулеба оцінив ризики відмови Німеччини продавати Україні зброю

Кулеба назвав ризики відмовив Німеччині постачати зброю / УНІАН

Відмова постачати Україні озброєння може обернутися новими актами агресії з боку Росії, заявив на брифінгу з німецьким колегою Хайко Маасом в Берліні в середу, 9 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба також висловив сподівання, що цього не станеться і конфлікт на Донбасі вдасться врегулювати дипломатичним шляхом.

"Але ми повинні бути відвертими: якщо ці зусилля не завершаться успіхом і президент Путін проігнорує думку Берліна, Парижа, Вашингтона, Києва і розпочне чергову гарячу фазу війни, то російська армія, озброєна більш сучасною зброєю, буде знову атакувати Україну. А ми будемо захищатися тим, що буде у нас на той момент у нашому розпорядженні, і це буде нова жахлива реальність, з якою всім нам доведеться зіткнутися. Однак я щиро сподіваюся, що до цього справа не дійде, що ніхто ніколи не пошкодує про те, що Україні не допомогли зміцнити свою оборону для того, щоб відбити бажання у Путіна наступати", - сказав він.

"Немає ніякого міжнародного правила, яке б обмежувало можливість України отримувати або купувати зброю за кордоном, ми не є під ембарго на зброю, ми є відповідальним учасником міжнародних механізмів з контролю над передачею озброєння. Наскільки мені відомо, немає і ніякої юридичної заборони в законодавстві Німеччини, яка не дозволяє передавати або продавати зброю Україні", - додав Кулеба.

Він нагадав, що Україна використовує зброю для захисту від агресора. "Тому ми розуміємо, що рішення, яке схвалив Уряд Німеччини, є політичним, і я хочу дуже чітко зняти будь-які підозри щодо того, що є якісь обмеження на постачання зброї для України", - пояснив Кулеба.

У відповідь Маас запевнив, що Німеччина залишиться найбільшим двостороннім партнером і донором для України.

"Якщо подивитися на різноманітні програми підтримки реформ, які у нас є, якщо якісь додаткові можливості для підтримки необхідні - ми можемо це розширити", - сказав він.

Раніше Главред писав про те, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американською делегацією закликав США і Євросоюз зупинити добудову Північного потоку-2. Гарант акцентував увагу на тому, що даний проєкт несе загрозу безпеці української держави.

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що після запуску СП-2 українській газотранспортній системі загрожує небезпека з боку Росії. За даними розвідки, існує ймовірність провокацій і терактів.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив сценарію, за якого у газопроводу Північний потік-2 виникнуть проблеми на етапі сертифікації та страхування труби.

Російський депутат В'ячеслав Ніконов припустив, що США спробують зупинити запуск Північного потоку-2 у тому випадку, якщо на осінніх парламентських виборах у Німеччині перемогу здобуде Партія зелених.