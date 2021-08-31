УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Лавров гучно заявив, що питання окупованого Росією Криму нібито "закрите"

31 серпня 2021, 13:05

Попри те, що нещодавно в Києві відбувся саміт Кримська платформа, Лавров вважає, що питання Криму "закрите".

Лавр
Лавров гучно заявив, що питання окупованого Росією Криму нібито "закрите" / Reuters

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров гучно заявив, що питання окупованого Криму "закрите". За його словами, українська влада нібито це вже зрозуміла.

"Якщо їх хвилює, як вони заявляють, проведення виборів у Криму й на Донбасі, в Донецькій і Луганській областях, в тих частинах, які не підконтрольні центральному уряду, то Крим - справа вирішена, ми на цей рахунок вже давним-давно всім все пояснили, і всі все зрозуміли", - сказав Лавров на зустрічі з представниками національно-культурних об'єднань, повідомляє "РИА Новости".

Попри те, що нещодавно в Києві відбувся саміт Кримська платформа, Лавров вважає, що питання Криму "закрите".

"Переконаний, керівники України зрозуміли, що питання Криму закрите", - заявив він.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував Кримську платформу, що відбулася в Києві. Як підкреслив він під час візиту до Будапешта, саміт у Києві був "порожньою русофобською акцією".

Реклама

читайте також"Камені з неба ще не почали падати": Кулеба різко пожартував над Лавровим і дав обіцянку щодо КримуТакож раніше колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив про те, що Україна не зможе повернути Крим і Донбас військовим шляхом.

viber
новини Росії Сергій Лавров окупація Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Лавров гучно заявив, що питання окупованого Росією Криму нібито "закрите"». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Попрощалася з чоловіком і молилася": українка розповіла про жахи в літаку після відпочинку в Єгипті"Попрощалася з чоловіком і молилася": українка розповіла про жахи в літаку після відпочинку в Єгипті ЗСУ завдадуть контрудар: у Зеленського назвали умову наступу на ДонбасіЗСУ завдадуть контрудар: у Зеленського назвали умову наступу на Донбасі Чи можна позбутися "поганого" холестерина - пояснення кардіологаЧи можна позбутися "поганого" холестерина - пояснення кардіолога Дружина Цекало безсоромно вивалила величезні груди з ліфчикаДружина Цекало безсоромно вивалила величезні груди з ліфчика Синоптики розповіли, коли в Україні чекати бабиного літаСиноптики розповіли, коли в Україні чекати бабиного літа

Останні новини

18:34

Відкрилася правда про зникнення пісень Джамали на її Youtube каналі

18:30

Екстрасильна магнітна буря у вересні: хто сильніше за всіх постраждає від удару в 6 балів Відео

18:17

Україна отримає від США інноваційні ліки від коронавірусу на $20 млн Відео

18:09

На каналі Плюсплюс стартував новий мультфільм Дивомандри

18:05

Гороскоп на вересень-2021 для всіх знаків: на Рака чекає зоряний час, а Овну буде несолодко

Реклама
17:47

"Вийшла купити суміш": у Кіровоградській області авто на швидкості розчавило маму трьох дітей Відео

17:44

МакЅим з донькою засвітилася на перше вересня в школі

17:22

Різке похолодання і дощі накриють Україну в перший тиждень вересня: де чекати негоди

17:19

На Кіпрі туристка з Росії забралася в Стародавній саркофаг і намертво застрягла

17:04

Подарунок студентам: в Україні зростуть стипендії Відео

16:41

Зростання світових цін на сировину дозволяє українським компаніям інвестувати в модернізацію

16:40

Гороскоп для Риб на вересень-2021: в яких сферах слід бути активними, а в яких – плисти за течією Відео

16:34

Суші на здоров'я: як зробити улюблену їжу корисною і від чого потрібно відмовитися Відео

16:29

У будівництво нового цеху на Маріупольському меткомбінаті Метінвест інвестує понад $1 млрд

16:21

Найсмачніший і корисний сніданок з авокадо за 5 хвилин: неймовірний рецепт Відео

16:00

Гороскоп на 2 вересня для всіх знаків Зодіаку: несподівані зміни, особисте щастя і розчарування Відео

15:57

Вчені розповіли, чому в Україні помирає все більше людей

15:55

Зустріч Зеленського і Байдена: у Білому домі розповіли про домовленості з Україною Відео

15:15

Гороскоп для Водолія на вересень 2021: чи зірве цей знак джек-пот місяця Відео

15:08

"Велике будівництво" завершило капремонт дороги Яворів-Грушів до польського кордону

Реклама
15:05

Як вирахувати посередників-аферистів під час пошуків роботи закордоном: поради експертів

14:59

Інфекціоніст розповіла, яка з вакцин від COVID-19 ефективніша Відео

14:58

Після запуску "Північного потоку-2" НАТО має гарантувати вступ Україні, – посол у Німеччині Відео

14:53

"Захист від коливання цін": малому та середньому бізнесу запропонували зафіксувати тариф на електрику до кінця 2021 року

14:50

Металургів попередили про необхідність інвестувати в "зелене" виробництво

14:49

"Переплутав війни": у Росії школяр ткнув Путіна обличчям в історичну помилку Відео

14:42

Телеканал 1+1 є впевненим лідером телеперегляду за результатами серпня

14:35

Експерти розповіли, до чого готуватися українцям, які прагнуть на заробітки

14:20

До кінця року металурги зіткнуться з неминучим падінням цін - експерти

14:19

По всьому світу металургійні компанії показали рекордні прибутки

14:05

Громадяни України записали відеозвернення до Зеленського з проханням про евакуацію з Афганістану Відео

14:00

Гороскоп для Терезів на вересень-2021: робота над помилками і обнулення Відео

13:45

Аніта Луценко вперше показала чоловіка і дала його Instagram

13:33

Як виглядати молодше після 50 років: прості поради, які сповільнять старіння

13:25

Що починається в організмі, коли ви їсте гостру їжу Відео

12:48

Вбив солдата за допис в інстаграмі: на Донеччині засудили ексмайора ЗСУ

12:46

Місячний календар на вересень 2021: знак згори, нещастя і найвдаліший день

12:46

"Лупив через корову": на Львівщині у селі староста жорстоко побив палицею 73-річну бабусю - ЗМІ Відео

12:45

"Відчуття смерті було": Моргенштерн описав, як мало не помер від передозування наркотиками

12:40

Гороскоп на вересень-2021 для Козерога: доведеться проявити віртуозність фокусника Відео

Реклама
12:13

Що відбувається з вашим тілом, коли ви починаєте присідати Відео

12:09

Санта Дімопулос попрощалася з літом відвертим фото

12:09

Олена Зеленська в елегантному та стильному вбранні вийшла в світ у США

12:08

Тяга до знань: 17-річну студентку, яка втекла на заняття, в центрі Києва збила машина

12:06

Експерти пояснили, як зростання цін на металопродукцію вплинуло на її виробництво

11:51

"Не зможе утримувати ГТС": у Міненерго пояснили, чим для України небезпечна робота ПП-2 Відео

11:31

Перший день осені 2021: як красиво привітати з першим днем вересня

11:24

Зустріч Зеленського і Байдена: президент України назвав перше питання, з якого розпочне саміт Відео

11:20

Поповнить ряди лузерів: про що попереджає Скорпіона гороскоп на вересень-2021 Відео

11:05

У Києві чоловік зробив з однієї квартири сім маленьких і продає їх по 57 тисяч доларів Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти