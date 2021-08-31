Лавров гучно заявив, що питання окупованого Росією Криму нібито "закрите" / Reuters

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров гучно заявив, що питання окупованого Криму "закрите". За його словами, українська влада нібито це вже зрозуміла.

"Якщо їх хвилює, як вони заявляють, проведення виборів у Криму й на Донбасі, в Донецькій і Луганській областях, в тих частинах, які не підконтрольні центральному уряду, то Крим - справа вирішена, ми на цей рахунок вже давним-давно всім все пояснили, і всі все зрозуміли", - сказав Лавров на зустрічі з представниками національно-культурних об'єднань, повідомляє "РИА Новости".

Попри те, що нещодавно в Києві відбувся саміт Кримська платформа, Лавров вважає, що питання Криму "закрите".

"Переконаний, керівники України зрозуміли, що питання Криму закрите", - заявив він.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував Кримську платформу, що відбулася в Києві. Як підкреслив він під час візиту до Будапешта, саміт у Києві був "порожньою русофобською акцією".

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читайте також"Камені з неба ще не почали падати": Кулеба різко пожартував над Лавровим і дав обіцянку щодо КримуТакож раніше колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив про те, що Україна не зможе повернути Крим і Донбас військовим шляхом.