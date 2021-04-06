Лавров вибухнув звинуваченням на адресу України і звернувся до Заходу

Київ погрожує війною на Донбасі, Захід повинен змусити Україну виконувати Мінські угоди - Лавров / Reuters

Росія звинуватила Україну в посиленні конфлікту на Донбасі і порушенні всіх домовленостей, досягнутих в рамках Мінського процесу. Захід повинен відреагувати на нібито перекидання Києвом військових сил до лінії розмежування в зоні конфлікту і докласти максимальних зусиль для виконання українською стороною Мінських угод. Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у вівторок, 6 квітня.

Як повідомляє ТАСС, глава МЗС Росії сказав про те, що Німеччина і Франція в рамках перемовин у нормандському форматі не демонструють намірів посприяти виконанню Києвом домовленостей щодо Донбасу. Берліну і Парижу слід вжити таких заходів.

"На жаль, кожен раз, коли зустрічається "нормандський формат" в тій чи іншій якості, на рівні лідерів, представників, співробітників міністерств закордонних справ, ми не бачимо енергійних дій з боку наших французьких і німецьких колег щодо приведення української сторони до тями. А наразі вже занадто багато свідчень того, що це потрібно зробити невідкладно", - вважає Лавров.

За його словами, Захід не проявляє очікуваної Росією реакції на посилення військового потенціалу України і "перекидання військ" до лінії розмежування в зоні конфлікту на Донбасі. Західні країни навпаки демонструють підтримку української влади.читайте такожАрестович пояснив, як Путін "мстить" Байдену і Зеленському

Крім того, російський дипломат звинуватив Україну в порушенні усіх домовленостей щодо врегулювання збройної конфронтації на Донбасі і нібито погрозах війною. Згідно з його очікуваннями, Захід повинен чинити тиск на Київ щодо питання Мінських угод.

"Очевидні порушення усіх мінських домовленостей Києвом в наявності. Наразі Київ перейшов від критики політичних рамок врегулювання кризи у Донбасі до загроз військових дій. Сподіваюся, що це все ж таки допоможе струснути таке милісне ставлення у європейських столицях і вони вимагатимуть від пана Зеленського виконувати Мінські домовленості в повній мірі", - підкреслив Сергій Лавров.

Ситуація на Донбасі