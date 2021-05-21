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Лавров вибухнув порівнянням США і країн Балтії з "гопниками"

21 травня 2021, 19:05

Латвія, Литва та Естонія – лідери русофобської меншини, які постійно вимагають санкцій проти Росії, стверджує Лавров.

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Гопники будуть завжди, а Росія має намір відстоювати свої інтереси - Лавров / Reuters

Коли країни Балтії вступали до Північноатлантичного альянсу, Росію запевняли в тому, що це не небезпечно, проте наразі вони стали на чолі "русофобської меншини" і постійно вимагають посилення санкцій щодо російської держави. США, Латвія, Литва та Естонія поводяться як "гопники", проте Москва й надалі відстоюватиме інтереси своєї держави. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Як повідомляє РИА Новости, російський міністр закордонних справ розповів про те, що перед тим, як прийняти країни Балтії до НАТО, Москві заявляли про важливість такого заходу у зв'язку з фобіями держав, пов'язаних з радянською окупацією. Однак відтепер вони жорстко виступають проти РФ.

"Нам казали, ну, ось у прибалтів такі фобії, після окупації вашої, і взагалі їх гнобили - хто і як їх пригнічував? Якщо всі зберегли свої мови, промисловість у Прибалтиці виросла на декілька порядків за радянських часів, неважливо, загалом, вони затягли їх до НАТО і нам сказали - ви тільки не хвилюйтеся, вони заспокояться від своїх фобій, і у вас на кордонах буде спокійно", - пояснив Лавров.

За його словами, балтійські держави перетворилися на лідерів "русофобської" меншини, які постійно потребують посилення санкцій щодо Росії і сподіваються на те, що їх захистить Вашингтон. У якості прикладу такої поведінки він навів ситуацію зі свого дитинства, порівнявши держави разом з США з вуличними хуліганами.читайте такожПутін вибухнув обіцянкою "вибити зуби" через території Росії

"У мене інший приклад. У дворі, коли я ріс, напевно, зараз теж, просто у дворі давно не був, виходили хлопці — хто побільше, хто поменше, і був великий найголовніший хуліган. Він сидів, насіння лузгав, цигарку палив. А навколо нього - як риби-прилипали у акули. І ось вони підбігали до новенького: "Дай десять копійок", і коли їм відповідали негативно, тут вже виходив головний пацан, немов би вже забезпечував суверенітет своєї території", - сказав Лавров.

Російський дипломат додав, що Росія залишає таку ситуацію на самоплив: "гопники" будуть завжди, а Москва має намір 1 надалі відстоювати свої інтереси.

"А куди гопники? Вони хіба зникли? Вони залишаються, це частина життя, вони завжди будуть, Мені здається. Наша мета головна не миролюбність і не договір, а забезпечення інтересів країни і її громадян. А договір - це інструмент, і він може бути тільки рівноправним", - підкреслив Сергій Лавров.

Відносини Росії і Заходу

  • Відносини Росії з США і країнами західного світу значно змінилися в гіршу сторону після того, як у 2014 році Москва прийняла рішення про анексію Криму і окупацію Донбасу. Світова спільнота засуджує російську владу і закликає повернути захоплені території України. У зв'язку з агресією Москви проти Києва, щодо російських чиновників, політиків і бізнесменів впроваджені санкції Заходу.
  • 14 травня уряд РФ опублікував список недружніх держав, який було створено за указом президента Володимира Путіна. До переліку таких країн потрапили США і Чехія.
  • Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Росія готова налагоджувати відносини із Заходом у тому випадку, якщо буде поважатися "почуття власної гідності" росіян.

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