Лавров зробив різку заяву на адресу США і пригрозив відповіддю Москви

Лавров не вірить в ефективність нових санкцій США проти РФ / Reuters

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав "тупиковою" і "тупою" американську державну політику щодо Росії. На його думку, нові санкції США проти РФ не призведуть до серйозних результатів. Дипломат обіцяв відповідь росіян на такі дії. Про це глава зовнішньополітичного відомства заявив у четвер, 8 квітня, за підсумками перемовин з главою МЗС Казахстану Мухтаром Тлеуберді.

Як повідомляє ТАСС, коментуючи повідомлення про плани Штатів щодо нових санкцій проти Росії, Лавров сказав, що вже навіть на Заході піддають критиці політичний курс Америки щодо РФ. Також він не вірить в ефективність антиросійських обмежень.

"Ця лінія викликає все більше критики у Сполучених Штатах, навіть така провашингтонівська структура, як неурядова організація Атлантична рада, вже публікує матеріали, в яких критикується ця абсолютно тупикова лінія США щодо Росії - тупикова, може бути, навіть тупа - яка не приносить жодного результату з точки зору тих цілей, які оголошувалися, коли санкції впроваджувалися", - вважає міністр закордонних справ РФ.

За словами російського дипломата, про нові рішення щодо санкцій у Росії наразі нічого не знають. Пригрозивши відповіддю на дії США, він, втім, конкретно не пояснив, які заходи можуть бути прийняті Москвою у відповідь на санкції Вашингтона.читайте такожЛавров вибухнув звинуваченням на адресу України і звернувся до Заходу

"Відповідати ми будемо на будь-які недружні кроки, це само собою зрозуміло. Поки що я не бачив конкретних якихось рішень, нічого не оголошувалося. Читав повідомлення про те, що адміністрація завершила огляд "ворожих дій" Росії: якось у них дуже швидко вийшло, тому що зазвичай ми звинувачуємося в такій кількості гріхів, що за декілька тижнів або навіть кілька місяців не впораєшся, але вирішили. Каратимуть нас, напевно, і в інших формах", - підкреслив Сергій Лавров.

Санкції США проти Росії