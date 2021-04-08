УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Лавров зробив різку заяву на адресу США і пригрозив відповіддю Москви

8 квітня 2021, 12:12

У МЗС Росії відреагували на плани Вашингтона про нові санкції щодо Москви.

Лавр
Лавров не вірить в ефективність нових санкцій США проти РФ / Reuters

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав "тупиковою" і "тупою" американську державну політику щодо Росії. На його думку, нові санкції США проти РФ не призведуть до серйозних результатів. Дипломат обіцяв відповідь росіян на такі дії. Про це глава зовнішньополітичного відомства заявив у четвер, 8 квітня, за підсумками перемовин з главою МЗС Казахстану Мухтаром Тлеуберді.

Як повідомляє ТАСС, коментуючи повідомлення про плани Штатів щодо нових санкцій проти Росії, Лавров сказав, що вже навіть на Заході піддають критиці політичний курс Америки щодо РФ. Також він не вірить в ефективність антиросійських обмежень.

"Ця лінія викликає все більше критики у Сполучених Штатах, навіть така провашингтонівська структура, як неурядова організація Атлантична рада, вже публікує матеріали, в яких критикується ця абсолютно тупикова лінія США щодо Росії - тупикова, може бути, навіть тупа - яка не приносить жодного результату з точки зору тих цілей, які оголошувалися, коли санкції впроваджувалися", - вважає міністр закордонних справ РФ.

За словами російського дипломата, про нові рішення щодо санкцій у Росії наразі нічого не знають. Пригрозивши відповіддю на дії США, він, втім, конкретно не пояснив, які заходи можуть бути прийняті Москвою у відповідь на санкції Вашингтона.читайте такожЛавров вибухнув звинуваченням на адресу України і звернувся до Заходу

"Відповідати ми будемо на будь-які недружні кроки, це само собою зрозуміло. Поки що я не бачив конкретних якихось рішень, нічого не оголошувалося. Читав повідомлення про те, що адміністрація завершила огляд "ворожих дій" Росії: якось у них дуже швидко вийшло, тому що зазвичай ми звинувачуємося в такій кількості гріхів, що за декілька тижнів або навіть кілька місяців не впораєшся, але вирішили. Каратимуть нас, напевно, і в інших формах", - підкреслив Сергій Лавров.

Санкції США проти Росії

новини Росії новини США санкції США МЗС Росії Сергій Лавров
Зараз ви переглядаєте новину «Лавров зробив різку заяву на адресу США і пригрозив відповіддю Москви». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Названо найбільш швидкісний спосіб скинути 20 кілограмНазвано найбільш швидкісний спосіб скинути 20 кілограм Шойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів УкраїниШойгу оголосив про відведення військ Росії від кордонів України Лукашенко сказав, що загрожує Україні через перенесення переговорів щодо ДонбасуЛукашенко сказав, що загрожує Україні через перенесення переговорів щодо Донбасу Локдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадковоЛокдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадково У Зеленського висунули РФ гучне звинувачення через перекриття АзоваУ Зеленського висунули РФ гучне звинувачення через перекриття Азова

Останні новини

09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну
09:40
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі
Реклама
09:06
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
Реклама
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
Реклама
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти