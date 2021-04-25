Лавров висунув нове звинувачення США і пригрозив відповіддю за санкції

Сергій Лавров / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оцінив ситуацію, що склалася після оголошення США нових антиросійських санкцій.

За його словами, РФ готова вжити нових заходів щодо США у відповідь на "недружні кроки" і санкції, повідомляє ТАРС.

"Все сказано в нашій реакції на останні недружні кроки американців. Ми оголосили про всі заходи, які прийняли і ще готові прийняти, якщо продовжиться ескалація", - підкреслив головний російський дипломат.

Разом з тим, коментуючи пропозицію про зустріч президентів США і РФ, він зазначив, що Москва сприйняла ініціативу позитивно.

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Нові санкції США проти Росії: