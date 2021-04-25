Лавров висунув нове звинувачення США і пригрозив відповіддю за санкції

Глава МЗС Росії звинуватив США в недружніх кроках.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оцінив ситуацію, що склалася після оголошення США нових антиросійських санкцій.
За його словами, РФ готова вжити нових заходів щодо США у відповідь на "недружні кроки" і санкції, повідомляє ТАРС.
"Все сказано в нашій реакції на останні недружні кроки американців. Ми оголосили про всі заходи, які прийняли і ще готові прийняти, якщо продовжиться ескалація", - підкреслив головний російський дипломат.
Разом з тим, коментуючи пропозицію про зустріч президентів США і РФ, він зазначив, що Москва сприйняла ініціативу позитивно.
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Нові санкції США проти Росії:
- Президент США Джо Байден підписав нове розпорядження про санкціях проти РФ 15 квітня.
- Росію карають за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США (підрив проведення вільних виборів, участь у зловмисних кібератаці проти США, корумпування іноземних урядів, порушення міжнародного права).
- Санкції накладені на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму.
- Заборонено фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій РФ, випущених після 14 червня 2021 р.
- Санкції накладені на шість російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.
- Накладено санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США.
- США висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. В особовому складі є представники російських спецслужб, вказується в повідомленні.
Автор: Олексій Тичина