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Лавров висунув нове звинувачення США і пригрозив відповіддю за санкції

25 квітня 2021, 15:58

Глава МЗС Росії звинуватив США в недружніх кроках.

Лавр
Сергій Лавров / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров оцінив ситуацію, що склалася після оголошення США нових антиросійських санкцій.

За його словами, РФ готова вжити нових заходів щодо США у відповідь на "недружні кроки" і санкції, повідомляє ТАРС.

"Все сказано в нашій реакції на останні недружні кроки американців. Ми оголосили про всі заходи, які прийняли і ще готові прийняти, якщо продовжиться ескалація", - підкреслив головний російський дипломат.

Разом з тим, коментуючи пропозицію про зустріч президентів США і РФ, він зазначив, що Москва сприйняла ініціативу позитивно.

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Нові санкції США проти Росії:

  • Президент США Джо Байден підписав нове розпорядження про санкціях проти РФ 15 квітня.
  • Росію карають за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США (підрив проведення вільних виборів, участь у зловмисних кібератаці проти США, корумпування іноземних урядів, порушення міжнародного права).
  • Санкції накладені на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму.
  • Заборонено фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій РФ, випущених після 14 червня 2021 р.
  • Санкції накладені на шість російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.
  • Накладено санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США.
  • США висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. В особовому складі є представники російських спецслужб, вказується в повідомленні.
новини Росії санкції новини США Сергій Лавров
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