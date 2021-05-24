Лавров заявив, що Росія готова відпустити Донбас в лоно матері-України, але за однієї умови / Reuters

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умову повернення Донбасу до складу України. Для цього потрібно дотримуватися Мінських угод.

"Щоб знайти вихід з глухого кута, влада в Києві повинна визначитися, чи хоче вона повернення Донбасу до складу української держави. Якщо так, то шлях до цієї мети один - чітке і послідовне втілення в життя комплексу заходів", - заявив Лавров в інтерв'ю виданню Аргументи і факти.

За його словами, Україна намагається змінити послідовність виконання положень комплексу заходів, поставивши на перше місце отримання під контроль всього російсько-українського кордону з подальшим проведенням місцевих виборів на Донбасі.

Також Лавров звинуватив Україну в тому, що вона "переводить стрілки" на Росію у питанні врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, Україна "відмовляється" надавати Донбасу особливий статус, як це передбачено мінськими угодами.

"Замість цього Київ "переводить стрілки" на Росію, намагається виставити її стороною конфлікту, вимагає посилення антиросійських санкцій", - зазначив Лавров.

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