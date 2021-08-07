Лісові пожежі: у Греції збожеволілі люди в жаху тікають від вогню

ВГреції збожеволілі люди в жаху тікають від вогню / скріншот з відео

Рекордна спека перетворила Грецію в "порохову бочку". Про це повідомляє ВВС з посиланням на представників грецької влади. Повідомляється, що з полум'ям б'ються сотні пожежників, а воду скидають з двадцяти літаків.

Найнебезпечніша ситуація - на півночі столиці, міста Афіни. Там стихія забрала перші життя. У передмісті загинув 38-річний пожежник-доброволець, на нього впав електричний стовп. Інший загиблий - президент Торгово-промислової палати Афінської Республіки Міхалос. У передмісті Афін вже відбувається евакуація, адже вогонь вже дуже близько. Говориться, що дуже велика небезпека в містах, які неподалік від столиці, - Вотонас і Марафон.

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Нагадаємо, раніше пожежі спалахнули 31 липня відразу в понад 40 осередках.

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Вогонь змусив перекрити частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни.

Тисячі людей були змушені покинути свої будинки через вогняну загрозу.