Лісові пожежі в Греції: влада вибачилася через невдачі

Прем'єр Греції вибачився перед громадянами

У Греції масштабні лісові пожежі знищили незаймані ділянки лісу, спалили будинки, підприємства і змусили тисячі осіб евакуюватися.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вибачився перед співгромадянами через невдачу в ліквідації вогню, пише в понеділок, 9 серпня Еkathimerini.

Понад 20 країн Європи і Близького Сходу відгукнулися на прохання допомогти Греції в гасінні пожеж, відправивши до країни пожежників, рятувальників і робочу техніку. Голова цивільного захисту Хардаліас зазначив, що пожежники зараз роблять все можливе.

За словами міністра сільського та лісового господарства Бекіра Пакдемірлі, ситуація навколо лісових пожеж в країні поступово поліпшується.

"Ще занадто рано говорити, що пожежі знаходяться під контролем, але ми наближаємося до цього моменту", - додав чиновник.

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Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, зі свого боку, вибачився перед місцевими жителями через невдачу в гасінні пожежі.

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"Очевидно, що кліматична криза зачіпає всю планету. З пожежами, які тривають кілька днів. Це пояснення, але не відмовка або алібі. Можливо, ми зробили все, що було можливо для людини, але в багатьох випадках цього здалося недостатньо в нерівній битві з природою", - зазначив Міцотакіс.

Як раніше писав Главред, в Греції не вщухають страшні масштабні пожежа, які знищують не тільки ліси, а й будинки людей. Вогонь сильно наблизився до столиці країни - Афін. Евакуйовані тисячі людей, сотні будинків і автомобілів згоріли дотла.