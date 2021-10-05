УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Особистий бранець Путіна": Саакашвілі написав відкритий лист Зеленському

5 жовтня 2021, 11:40

У листі Михайла Саакашвілі стверджує, що вважає свій арешт незаконним, а звинувачення сфальсифікованими - руками Володимира Путіна і влади РФ.

Саакашвілі
Михайло Саакашвілі / УНІАН

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі, якого заарештували в Тбілісі, написав відкритого листа українському президенту Володимиру Зеленському. Текст політик опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У листі Саакашвілі сказав, що вважає свій арешт незаконним, а звинувачення сфальсифікованими. За його словами, їх "не визнає ніхто, крім Росії". Також Саакашвілі назвав себе "особистим в'язнем Путіна".

"Я більше життя люблю свою Грузію, але дуже люблю і Україну, мою другу батьківщину, де провів багато років свого життя і де у мене є сім'я і друзі, і громадянство, яке я дуже ціную", – написав політик.

читайте такожКопи не впізнали Саакашвілі в масці: з'явилися деталі приїзду екс-президента до Грузії

Нагадаємо, раніше 28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили до шести років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі в 2005 році.

Реклама

7 вересня 2021 – го Саакашвілі заявив, що купив квиток на рейс Київ – Тбілісі на 2 жовтня у зв'язку з місцевими виборами, на яких вирішиться доля країни-він не може "спостерігати за процесом з боку". Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив: як тільки нога Саакашвілі ступить на грузинську землю, його заарештують і доставлять до в'язниці.

1 жовтня 2021-го Саакашвілі прибув до Грузії (досі невідомо достовірно, як саме він це зробив) і в цей же день його затримали Грузинські правоохоронці в Тбілісі.

viber
Володимир Зеленський Володимир Путін Михайло Саакашвілі новини Грузії
Зараз ви переглядаєте новину «"Особистий бранець Путіна": Саакашвілі написав відкритий лист Зеленському». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Наймодніше взуття осінь-зима 2021 2022, яке не захочеться знімати ні в дощ, ні в снігНаймодніше взуття осінь-зима 2021 2022, яке не захочеться знімати ні в дощ, ні в сніг Як вилікувати коронавірус вдома: лікар розповіла, що категорично не можна робитиЯк вилікувати коронавірус вдома: лікар розповіла, що категорично не можна робити ПІзно підхопилися: що чекає на Україну після зменшення транзиту газуПІзно підхопилися: що чекає на Україну після зменшення транзиту газу Опубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна/якістьОпубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна/якість Зеленський загадково висловився щодо ідеї балотуватися на другий строкЗеленський загадково висловився щодо ідеї балотуватися на другий строк

Останні новини

13:52

Дружина Саакашвілі вперше відреагувала на відео з його новою дівчиною Ясько

13:44

Дороги, авіація та залізниця: Франція може розширити свою участь у "Великому будівництві"

13:25

Борець-депутат Беленюк вирішив продати золоту медаль Олімпіади-2020: на що підуть кошти

13:17

В Україні три області можуть потрапити в "червону" зону на цьому тижні Відео

13:06

Вдалі стрижки та зачіски на кожен день 2021 2022, які роблять жінок візуально вищими Фото

Реклама
13:00

"Не вистачає навіть апаратів ШВЛ": у лікарнях Дніпра стався колапс через коронавірус Відео

12:54

"Метінвест" збільшив обсяг поставок кисню для лікування хворих коронавірусом

12:52

Холостячка Злата Огневич в одному боді блиснула сідницями на вулицях Києва

12:46

Путін на зустрічі з Зеленським не бажає обговорювати окупацію Криму: росЗМІ озвучили порядок денний Кремля Відео

12:16

"Чекають на вулиці": у мережі показали, як швидкі з хворими на COVID-19 по 5 годин стоять у чергах до лікарні Відео

12:14

Українцям пропонують назбирати собі на пенсію: що буде з виплатами Відео

11:57

Покров Пресвятої Богородиці: історія свята, що не можна робити в цей день, прикмети

11:48

Живуть у страху: у Києві бійцівський пес роздер кішку на очах у людей Відео

11:37

У Чернівцях 74-річний пенсіонер та його 66-річний спільник 15 років розбещували неповнолітніх Відео

11:08

Погрожував ножем: у Києві батько по-звірячому зґвалтував свою 14-річну доньку Відео

10:52

Глава Укрексімбанку Мецгер складе повноваження на час слідства щодо нападу на журналістів "Схем" Відео

10:30

Мстислав Банік: Перехід у paperless - це довгострокова історія і мета Мінцифри до 2024 року

10:27

Шмигаль розповів, коли українським лікарям піднімуть зарплати до 800-900 доларів

10:23

Школяр з Дніпра, який впав у кому після інсульту, почав ходити

09:49

Мати не підійшла подивитися, що з нею: моторошні деталі смерті 10-річної дівчинки від рук вітчима

Реклама
09:31

"Пермський стрілок" Бекмансуров прийшов до тями, поки що він залишається в реанімації Відео

08:55

Значення імені Андрій: характер, доля, сумісність

08:48

Гороскоп на 6 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фатальна помилка або фантастичний день

08:45

Журналісти звинуватили главу Укрексімбанку в нападі і погрозах під час інтерв'ю Відео

08:22

Коронавірус в Україні 6 жовтня: виявлено понад 12,5 тис. нових хворих, багато заражених дітей Відео

07:48

COVID-19 не під контролем: у ВООЗ заявили, що світ - в епіцентрі пандемії Відео

07:48

Для чого ЄС поспішає з військово-навчальною місією в Україні Погляд

07:07

У Дніпрі жінка спалила 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів через голоси в голові

06:37

Похолодання в Україні: синоптик попередив про заморозки і сильний вітер 6 жовтня Відео

06:30

Збій в роботі соцмереж - ще не апокаліпсис: коли і через що почнеться справжня катастрофа Погляд

05:40

Найсмачніша і корисна шаурма: готувати всього 15 хвилин Відео

05:30

Вріжуть морози, завалить снігом: українців попередив про аномальну зиму Відео

04:30

Тусовки і алкоголь: в Мережу злили акаунти підозрюваних у вбивстві копа в Чернігові Відео

04:08

Instagram глобально змінив систему показу відео

03:33

Вчені розповіли про несподівану корисну властивість кофеїну

03:22

Інфекціоніст розвіяв популярний міф про ризики вакцинації для онкохворих Відео

02:51

Учені навчились передбачали смерть від COVID-19 згідно з аналізом крові на залізо

02:20

Чіпкий і швидко розмножується: академік пояснив, чому Дельта-штам такий небезпечний Відео

01:39

Чи можна знизити тиск без препаратів - відповідь кардіолога

01:08

Прикмети на 6 жовтня: що не можна робити і як залучити удачу в день Іраїди Відео

Реклама
05 жовтня, вівторок
23:48

Холод і сніг: в Україну несподівано увірветься зима Відео

23:12

Перетворюється на отруту: фахівець розповіла про підступну небезпеку меду Відео

22:50

Запровадження накопичувальної пенсії в Україні збільшить виплати в два рази - Шмигаль Відео

22:41

В Україні у тестовому режимі запускають 5G: усе, що відомо

22:40

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в молодик 6 жовтня Відео

22:20

Викликає лихоманку: вчені виявили новий невідомий вірус Відео

21:50

"Не треба боятися розлютити Росію": Столтенберг розповів про вступ України до НАТО Відео

21:43

У Києві 8-річний хлопчик впав з балкона 21-го поверху

21:28

У Запоріжжі біля входу в магазин покинули пса, на повідку - дивна записка

21:20

Діма Комаров в Пакистані проник в дуже небезпечну і закриту для ЗМІ зону Фото Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти