"Особистий бранець Путіна": Саакашвілі написав відкритий лист Зеленському

Михайло Саакашвілі / УНІАН

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі, якого заарештували в Тбілісі, написав відкритого листа українському президенту Володимиру Зеленському. Текст політик опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У листі Саакашвілі сказав, що вважає свій арешт незаконним, а звинувачення сфальсифікованими. За його словами, їх "не визнає ніхто, крім Росії". Також Саакашвілі назвав себе "особистим в'язнем Путіна".

"Я більше життя люблю свою Грузію, але дуже люблю і Україну, мою другу батьківщину, де провів багато років свого життя і де у мене є сім'я і друзі, і громадянство, яке я дуже ціную", – написав політик.

читайте такожКопи не впізнали Саакашвілі в масці: з'явилися деталі приїзду екс-президента до Грузії

Нагадаємо, раніше 28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили до шести років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі в 2005 році.

Реклама

7 вересня 2021 – го Саакашвілі заявив, що купив квиток на рейс Київ – Тбілісі на 2 жовтня у зв'язку з місцевими виборами, на яких вирішиться доля країни-він не може "спостерігати за процесом з боку". Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив: як тільки нога Саакашвілі ступить на грузинську землю, його заарештують і доставлять до в'язниці.

1 жовтня 2021-го Саакашвілі прибув до Грузії (досі невідомо достовірно, як саме він це зробив) і в цей же день його затримали Грузинські правоохоронці в Тбілісі.