Лідер ХАМАС схоплений на території Палестини

Хамідана підозрюють у причетності до діяльності ХАМАС, яка визнана терористичною організацією.
Лідер терористичного угруповання ХАМАС Алаа Хамідан був схоплений на території Палестинської автономії.
Його затримали в місті Шхем, повідомляє Newsru.co.il. Інформацію офіційно підтвердила місцева влада.
Хамідана підозрюють у причетності до діяльності ХАМАС, яка визнана терористичною організацією.
Також він фігурує в парламентському списку Аль-Кудс, що представляє інтереси ХАМАСа в Палестинській національній адміністрації.
Загострення між Палестиною та Ізраїлем: новини
- 15 травня авіаударом армії Ізраїлю було зруйновано багатоповерхову офісну будівлю в Секторі Газа, в якій розміщувалися офіси американської Associated Press і катарської телекомпанії Al Jazeera.
- Після удару ізраїльських ВПС президент США Джо Байден терміново зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху.
- Бойовики ХАМАС у ніч на 16 травня продовжили обстріл Ізраїлю, а ізраїльські військові завдали нових ударів по Сектору Газа і підірвали будинок лідера ХАМАС.
- Ізраїль і Палестина назвали число жертв у результаті загострення конфлікту.
- 17 травня стало відомо, що за тиждень з сектора Газа запустили в бік Ізраїлю рекордні 3100 ракет.
Автор: Діана Бєловодська