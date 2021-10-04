Ліквідація співробітника КДБ у Мінську: про що була скандальна стаття затриманого у РФ журналіста

У Мінську КДБшники увірвалися до квартири Андрія Зельцера і вбили його / REUTERS

Журналіст білоруської редакції газети Комсомольська правда Геннадій Можейко, який написав статтю про мінчанина Андрія Зельцера, який застрелив співробітника КДБ, затриманий. У його будинку в Мінську пройшов обшук.

За даними правозахисного центру Вясна, Можейко, імовірно, затримали в Москві. Редакція майже добу не могла зв'язатися з журналістом або його батьками, розповів агентству РІА Новості головний редактор Комсомольської правди Володимир Сунгоркін.

Пізніше його мати вийшла на зв'язок і розповіла, що журналіст знаходиться в ізоляторі в Мінську. У обшуку в його квартирі брали участь семеро людей, цитує її Комсомольська правда. У постанові на обшук вказані дві статті Кримінального кодексу: про розпалювання ворожнечі та образу представника влади.

29 вересня білоруське Міністерство інформації заблокувало доступ до сайту КП. У відомстві заявили, що видання опублікувало матеріал, в якому "міститься інформація, що сприяє формуванню джерел загрози національній безпеці".

Стаття про Андрія Зельцера: що відомо

28 вересня на сайті КП в Білорусі вийшла стаття про Андрія Зельцера. У цій замітці є коментар однокласниці про вбитого КДБістами співробітника IT-компанії.

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"За характером Андрій сміливий. Завжди за правду. Міг відповісти опонентам, міг за себе постояти. Часто сперечався, завжди відстоював свою позицію. Я не знаю його політичної позиції, але судячи з офіційної новини, де його називають мало не пособником терористів, його політична позиція стає зрозумілою. Але мені важко уявити, що могло спонукати його на такий вчинок", - наводилися в статті слова Віри Соловйової, однокласниці загиблого Андрія Зельцера.

Через кілька хвилин після публікації редактори поміняли заголовок статті на більш нейтральний, але доброзичливі спогади про Зельцера залишилися на місці. 29 вересня сайт Комсомольської правди в Білорусі заблокували.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінську під час штурму квартири співробітниками КДБ був знищено одного з силовиків. Чоловіка, який стріляв, вбили.