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Ліквідація співробітника КДБ у Мінську: про що була скандальна стаття затриманого у РФ журналіста

4 жовтня 2021, 04:22

Однокласники розповіли про Андрія Зельцера, який у своїй квартирі знищив збройного силовика Лукашенка.

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У Мінську КДБшники увірвалися до квартири Андрія Зельцера і вбили його / REUTERS

Журналіст білоруської редакції газети Комсомольська правда Геннадій Можейко, який написав статтю про мінчанина Андрія Зельцера, який застрелив співробітника КДБ, затриманий. У його будинку в Мінську пройшов обшук.

За даними правозахисного центру Вясна, Можейко, імовірно, затримали в Москві. Редакція майже добу не могла зв'язатися з журналістом або його батьками, розповів агентству РІА Новості головний редактор Комсомольської правди Володимир Сунгоркін.

Пізніше його мати вийшла на зв'язок і розповіла, що журналіст знаходиться в ізоляторі в Мінську. У обшуку в його квартирі брали участь семеро людей, цитує її Комсомольська правда. У постанові на обшук вказані дві статті Кримінального кодексу: про розпалювання ворожнечі та образу представника влади.

29 вересня білоруське Міністерство інформації заблокувало доступ до сайту КП. У відомстві заявили, що видання опублікувало матеріал, в якому "міститься інформація, що сприяє формуванню джерел загрози національній безпеці".

Стаття про Андрія Зельцера: що відомо

28 вересня на сайті КП в Білорусі вийшла стаття про Андрія Зельцера. У цій замітці є коментар однокласниці про вбитого КДБістами співробітника IT-компанії.

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"За характером Андрій сміливий. Завжди за правду. Міг відповісти опонентам, міг за себе постояти. Часто сперечався, завжди відстоював свою позицію. Я не знаю його політичної позиції, але судячи з офіційної новини, де його називають мало не пособником терористів, його політична позиція стає зрозумілою. Але мені важко уявити, що могло спонукати його на такий вчинок", - наводилися в статті слова Віри Соловйової, однокласниці загиблого Андрія Зельцера.

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Через кілька хвилин після публікації редактори поміняли заголовок статті на більш нейтральний, але доброзичливі спогади про Зельцера залишилися на місці. 29 вересня сайт Комсомольської правди в Білорусі заблокували.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінську під час штурму квартири співробітниками КДБ був знищено одного з силовиків. Чоловіка, який стріляв, вбили.

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