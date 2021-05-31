"Вперше чую": Шарій відреагував на оголошення персоною нон ґрата в Литві

Блогер Анатолій Шарій / 112 Україна

Литва анулювала пропагандисту Анатолію Шарію всі документи і оголосила його персоною нон ґрата.

Як повідомляю ЗМІ, посилаючись на джерело в правоохоронних органах, це сталося 10 травня 2021 року.

Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення, їм передали відповідні матеріали.

За наявною інформацією, Анатолій Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній в Литві.

Литовські юристи стверджують, що успішне оскарження цього рішення - малоймовірне. Це пов'язано з грунтовністю матеріалів і наявністю політичної підтримки цього рішення.

читайте такожСуд дав добро на затримання Шарія

Пізніше сам Шарій прокоментував повідомлення, і заявив що вперше чує про рішення Литви.

"Особисто я вперше чую. Але щось мені не сильно віриться. Джерело повідомило б ще три тижні тому, щось тут не так, думаю", - зазначив Шарій.

Пізніше про позбавлення проросійського блогера Анатолія Шарія статусу біженця були оприлюднені документи, з яких випливає, що він втратив їх через заяву адвоката Марка Фейгіна.

Відповідні документи нардеп від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко оприлюднив у Telegram.

У документі йдеться про те, що проросійського блогера Анатолія Шарія позбавили статусу біженця в Литві і заборонили в'їзд в країну за скаргою адвоката Марка Фейгіна.

"Тепер Україні потрібно зробити все, щоб Шарій був не персоною нон грата, а персоною за гратами!", - прокоментував нардеп.

Анатолій Шарій - про що раніше повідомляв Главред: