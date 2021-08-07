Литва пообіцяла грошову винагороду нелегалам за те, щоб вони покинули країну

Литва не хоче жити з нелегалами / export.by

Влада Литви в пошуках методів звільнення від масового напливу мігрантів, пообіцяла нелегалам по 300 євро за те, щоб ті покинули країну. Це буде одноразова виплата за їх згодою повернутися додому.

Про це в ефірі радіостанції LRT заявила глава Департаменту міграції МВС країни Евеліна Гудзінскайте.

За її словами, гроші нелегали отримають в аеропорту перед безпосередньою посадкою на рейс з Литви. Однак, якщо безвізові мігранти повернуться в країну знову, то винагороди вже не отримають.

При цьому, точної дати рейсів для нелегалів, поки немає.

Нагадаємо, в Литву з Білорусі масово йдуть мігранти. Нелегали пішки перетинають кордон між країнами. Зокрема, тільки 1 серпня з півночі до обіду прикордонники затримали 216 осіб, які мігрують з Білорусі. Раніше рекордною кількістю мігрантів вважалася 171 людина на добу.

Чому в Литві проблеми з нелегальною міграцією: