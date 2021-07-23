Помилкові поступки Путіна і підрив суверенітету України: США попередили про небезпечні цілі Росії

Публікація Путіна спрямована на підрив суверенітету України - США в ОБСЄ / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін у своїй статті про Україну каже про готовність Москви до діалогу з Києвом, однак такі обіцянки не відповідають реальній ситуації. Замість цього Росія блокує перемовини щодо Донбасу і поширює неправдиву інформацію. Його стаття містить провокацію з метою підриву суверенітету української держави. У Кремлі добре розуміють, що Україні не вдасться залагодити всі проблемні питання в ситуації, коли окуповані Крим і Донбас. Росія повинна виконати обіцянку і вивести війська з територій Донецької та Луганської областей. Про це заявила тимчасова повірена США при ОБСЄ Кортні Остріен.

"Президент Путін написав, що Росія "відкрита для діалогу з Україною і готова обговорювати складні питання". Ми шкодуємо про передбачувану обіцянку Путіна щодо відкритого діалогу, який ще не продемонстровано в реальності", - сказала американська дипломатка, коментуючи статтю Путіна про історичну єдність росіян і українців, повідомляє Укрінформ.

Згідно з її заявою, реальні дії Росії не відповідають декларативним обіцянкам. Москва протидіє реалізації мирних домовленостей в рамках ТКГ щодо Донбасу і поширює неправдиву інформацію на міжнародному рівні.

У публікації Путіна, стверджує Острієн, містяться "помилкові характеристики і твердження, розраховані на провокацію", завданням яких є підрив українського суверенітету і позбавлення прав України на політичний розвиток своєї держави.

При цьому дипломат зазначила, що російський посол ще минулого тижня знову звинуватив Україну в недотриманні Мінських угод. Таким чином, він спробував відвернути увагу від відповідальності Росії за бойові дії на Донбасі.

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"Але він не згадав, що сім років тому у Мінську президент Путін пообіцяв, що війна закінчиться, всі війська будуть виведені, а всі ув'язнені звільнені. Росія досі не виконала обіцянку, і ми продовжуємо закликати Росію припинити війну, яку вона почала на сході України", - зазначила Острієн.читайте такожСлова Путіна і фініш діалогу щодо Донбасу: дипломат розкрив стратегію Кремля щодо України

За її словами, коли Путін каже про "процвітання" України, в Кремлі добре розуміють, що допоки Росія не звільнить Крим і Донбас, Київ не зможе повністю вирішити всі свої проблемні питання. Москва, навпаки, перешкоджає таким планам України.

"Насправді, мета агресії Кремля в Україні - перешкоджання і підрив прагнень України", - додала дипломатка.

Також вона вказала, що якщо Росія дійсно прагне до врегулювання конфлікту з Україною, то вона повинна виконувати свої зобов'язання.читайте такожНова військова операція Росії: експерт розкрив план Путіна щодо України

"Росія повинна діяти відповідально і виконувати свої обіцянки. Згідно з Мінськими домовленостями Росія зобов'язалася вивести свої сили і техніку зі сходу України", - підкреслила Кортні Остріен.

Стаття Путіна про Україну