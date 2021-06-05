Лукашенко використовує жорстокі сталінські методи, інтерв'ю Протасевича "вимушене" - МЗС Чехії / Reuters

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки оприлюднило заяву з приводу інтерв'ю білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, назвавши його "вимушеним і маніпуляційним".

"Неймовірно, що в XXI столітті режим Лукашенка використовував методи, відомі з часів жорстоких сталінських репресій 1930-х до 1950-х років, проти своїх опонентів. Ми засуджуємо ці методи...Ми закликаємо негайно звільнити Романа Протасевича і всіх інших політичних в'язнів у Білорусі, чисельність яких значно зростає з кожним тижнем", - заявили у МЗС Чехії.

Там зазначили, що проти Лукашенка треба запроваджувати персональні санкції.

"З нашої точки зору, важливо, щоб санкції проти Білорусі не стосувалися пересічних білоруських громадян, а були спрямовані виключно на пана Лукашенка та інших відповідальних осіб, які шляхом жорстоких репресій допомагають зберегти його авторитарний режим при владі", - сказано в повідомленні.

Чехія вважає, що затримання Романа Протасевича "суперечить міжнародному праву".

Крім того, Чехія підтримала рішення Ради ЄС про заборону перельоту білоруських авіаперевізників в повітряний простір ЄС, включаючи посадку в аеропортах держав-членів Європейського Союзу.

читайте такожУ Лукашенка сталеві яйця, а поїздка на Донбас - головна помилка: що говорив Протасевич в інтерв'юНагадаємо, 23 травня у Мінську під час екстреної посадки літака компанії Ryanair був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Разом з Протасевичем затримано його дівчину - 23-річну громадянку Росії Софію Сапегу.

3 червня на білоруському державному телеканалі ОНТ показали "інтерв'ю" з Романом Протасевичем. Блогер зробив низку заяв, серед яких - слова про визнання своєї провини за 342 статтею, що передбачає кримінальну відповідальність про організацію групових дій, спрямованих на грубе порушення громадського порядку.

За його словами, він усвідомив, що заклики, які він публікував, стали наслідком того, що на вулицях почалися неконтрольовані заворушення.

Протасевич сказав, що більше не хоче лізти в політику. Він з тремтінням в голосі сказав, що хоче мати сім'ю і сподівається з усім впоратися.

Водночас на відео видно, що зап'ястя Протасечива покалічені тугими наручниками, руки опухли. Як написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов,"Кати Лукашенка показали сліди тортур на руках захопленого журналіста".