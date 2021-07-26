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Лукашенко може використовувати російські війська у Білорусі для шантажу України - Тихановська

26 липня 2021, 11:24

Минулого тижня в Білорусь прибули перші ешелони з військовими і бронетехнікою з РФ для підготовки до навчань Захід-2021.

Тихановская
Тихановська заявила, що Лукашенко може використовувати війська РФ в Білорусі для шантажу України / Reuters

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що Олександр Лукашенко може використовувати перебування в країні військ Росії для шантажу сусідніх держав.

"Режим може використовувати наявність російських військ для шантажу західних сусідів і України. Про це зараз багато говорять. Загрози можуть бути найрізноманітніші", - заявила Тихановська під час зустрічі з білоруською громадою в Нью-Йорку, повідомляє Укрінформ.

Відзначається, що минулого тижня до Білорусі прибули перші ешелони з військовими і бронетехнікою з РФ для підготовки до навчань Захід-2021.

Метою маневрів називають відпрацювання "застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

Тихановська вважає, що Лукашенко може скористатися присутністю в Білорусі російських військ для досягнення власних цілей.

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Відносини України та Білорусі

Українсько-білоруські відносини дуже серйозно зіпсувалися після того, як у серпні 2020 року президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку звинувачень на адресу України в тому, що Київ нібито фінансує опозицію Республіки.

У МЗС України назвали такі заяви необґрунтованими й оголосили про перегляд дипломатичних відносин з Республікою Білорусь.

Офіційний Київ разом із Заходом з 5 листопада 2020 року – з моменту закінчення каденції президента Лукашенка – не визнає його легітимно обраним главою білоруської держави. Вибори президента Білорусі 9 серпня минулого року Україна і західний світ вважають такими, що не відбулися.

26 травня 2021 року після інциденту з примусовою посадкою літака рейсу Ryanair, після чого в Мінські були затримані опозиційний білоруський блогер Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега, Київ ухвалив рішення про розрив авіасполучення з Білоруссю.

2 липня Лукашенко заявив, що він доручив прикордонникам повністю перекрити кордон з Україною через нібито "контрабанду зброї" з української території.

Детальніше про ситуацію на кордоні між Україною та Білоруссю дивіться у сюжеті:

Утім, прикордонники України заявили, що пункти пропуску на кордоні з Білоруссю як і раніше працюють.

7 липня уряд України схвалив плани щодо запровадження офіційним Києвом санкцій щодо Білорусі. Йдеться про обмеження проти осіб, які причетні до підтасовування президентських виборів минулого року і порушень прав людини.

Олександр Лукашенко російські війська новини Білорусі Світлана Тихановська
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