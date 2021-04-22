Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями

Президент Білорусі закликав президента України "навчиться поводитися дипломатично".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до президента України Володимиру Зеленському.
Лукашенко закликав українського лідера "навчиться поводитися дипломатично", і прокоментував пропозицію Зеленського зустрітися з російським президентом на Донбасі.
"Розмовляти можна і на Донбасі, нехай зустрічається з ними (керівництвом самопроголошених Донецької та Луганської областей - ред.)... Мені здається, Володимир Володимирович, Зеленському вже пора навчитися дипломатично поводитися крім усього іншого", - сказав Лукашенко на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.
Також Лукашенко зазначив, що прагнення Києва змінити майданчик у Мінську "говорить про намір поховати Мінські угоди".
читайте такожКравчук заявив, що Мінські переговори щодо Донбасу потрібно перенести
"Що стосується Тристоронньої контактної групи, яка працювала в Білорусі... Я взяв під козирок. Якщо сьогодні не подобається - будь ласка, можна вибрати будь-яку іншу країну. Але треба мати на увазі, що тут повинен бути консенсус тих, хто колись пропонував. Якщо Володимир Володимирович, Зеленський та інші залучені в це питання будуть згодні, то, звичайно, група буде працювати в іншому місці. Але взагалі у нас кажуть так: баба з возу - коню легше. Заради бога. Ми ж особливо не переживаємо з приводу цих заяв", - сказав Лукашенко.
Лукашенко погодився з Путіним, що українські політики хочуть ухилитися від обговорення проблем Донбасу і "поховати" Мінські угоди.
Як відомо, Лукашенко сьогодні проводить зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.
Переговори Зеленського і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- 20 квітня президент Володимир Зеленський звернувся до російського глави держави Володимира Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донецької та Луганської областей, де продовжують йти бойові дії.
- 22 квітня президент Росії відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі і запросив до Москви.
- В Офісі президента України розповіли про те, що після того, як в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі відбулося різке загострення, президентська адміністрація відправила запит на переговори з лідерами нормандської четвірки. Проте, Путін відмовився від дискусії з Зеленським.
- Зеленський 16 квітня за підсумками переговорів з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Меркель заявив, що він планував поговорити і з главою РФ, однак Путін вирішив не брати участь у дискусії щодо Донбасу.