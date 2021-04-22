Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями

Лукашенко різко відповів Зеленському / Reuters

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до президента України Володимиру Зеленському.

Лукашенко закликав українського лідера "навчиться поводитися дипломатично", і прокоментував пропозицію Зеленського зустрітися з російським президентом на Донбасі.

"Розмовляти можна і на Донбасі, нехай зустрічається з ними (керівництвом самопроголошених Донецької та Луганської областей - ред.)... Мені здається, Володимир Володимирович, Зеленському вже пора навчитися дипломатично поводитися крім усього іншого", - сказав Лукашенко на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.

Також Лукашенко зазначив, що прагнення Києва змінити майданчик у Мінську "говорить про намір поховати Мінські угоди".

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"Що стосується Тристоронньої контактної групи, яка працювала в Білорусі... Я взяв під козирок. Якщо сьогодні не подобається - будь ласка, можна вибрати будь-яку іншу країну. Але треба мати на увазі, що тут повинен бути консенсус тих, хто колись пропонував. Якщо Володимир Володимирович, Зеленський та інші залучені в це питання будуть згодні, то, звичайно, група буде працювати в іншому місці. Але взагалі у нас кажуть так: баба з возу - коню легше. Заради бога. Ми ж особливо не переживаємо з приводу цих заяв", - сказав Лукашенко.

Лукашенко погодився з Путіним, що українські політики хочуть ухилитися від обговорення проблем Донбасу і "поховати" Мінські угоди.

Як відомо, Лукашенко сьогодні проводить зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі.

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