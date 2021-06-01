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Лукашенко обрушився на Київ з критикою і заявив про польоти до Криму через Росію

1 червня 2021, 18:40
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За словами Лукашенка, Україна сама влаштувала "цю комбінацію на рівні провокації".

Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив про польоти до Криму / Reuters

Білоруська авіакомпанія Белавіа може почати польоти в окупований Крим через Російську Федерацію.

За словами Олександра Лукашенка, через закриття українського авіапростору для Білорусі залишається варіант польоту в окупований півострів тільки через Росію, і тому Білорусь і Росія опрацьовує питання про відкриття авіарейсів в окупований Крим.

"Сьогодні я б хотів поставити запитання Зеленському: а при бажанні полетіти в Крим, мені як сьогодні? Тільки через Росію, тому я тут абсолютно вільний і не переживаю. Вони влаштували цю тяганину, цю комбінацію на рівні провокації. Тому, напевно, з мене хабарі гладкі, як і з усіх інших білорусів", — заявив Лукашенко.

Він додав, що питання того, як потрапити в Крим він поставив Путіну, щоб той подумав над цим питанням.

читайте такожЄС офіційно закрив небо для авіакомпаній Білорусі

"Україна закрила для нас небо. У нас є свій санаторій в Криму, в Місхорі, куди люди завжди їздили, літали. Щоб не загострювати відносини, ми через Україну, хто на поїзді, хто на автомобілі, хто на літаку. Зараз закрили небо. ... Не через Польщу ж ми полетимо: туди теж не пускають", - підсумував Лукашенко.

Зазначимо, як повідомляють іноземні ЗМІ, ЄС може до п'ятниці офіційно заборонити авіакомпанії Білорусії літати над країнами Європи і здійснювати в них посадку.

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Припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю - про що раніше повідомляв Главред:

  • Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 травня, доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.
  • Прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що у вівторок, 24 травня, відбудеться засідання Кабміну, на якому уряд офіційно розглядатиме питання закриття авіасполучення між Україною та Білоруссю.
  • Рішення офіційного Києва пов'язане з подіями в Мінську, які відбулися 23 травня. Влада Білорусі зупинила в Мінську літак рейсу Ryanair під приводом вибухового пристрою на борту. На авіалайнері летів Білоруський Опозиційний блогер Роман Протасевич, якого затримали силовики.
Білорусь Олександр Лукашенко анексія Криму
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