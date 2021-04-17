Лукашенко звинуватив США в спробі його вбивства і пригрозив "страшною різаниною"

Олександр Лукашенко / Reuters

Олександр Лукашенко заявив про підготовлюваний на нього і синів замах, в якому замішані в тому числі іноземні спецслужби.

За його словами, в Білорусі не вдалася спроба організувати спочатку заколот, а після цього "повзучий переворот", повідомляє Белта.

"У планах захоплення дитини одного, другого, як вийде. Посадимо в льох. До речі, в Гомельській області погріб підготували. Ми затримали групу, вони провели, показали, як це все планували. Потім ми виявили роботу явно іноземних спецслужб. Швидше за все, Центрального розвідувального управління, ФБР, не знаю, хто там з американців працював ... ми виявили їх бажання з'явитися в Мінськ і вже зайнятися організацією замаху", заявив Лукашенко.

Він каже, що учасників підготовки замаху, які прибули з США, затримали в Москві.

"Не дай бог вони доторкнуться до моїх дітей, які взагалі непричетні до цього! Не дай бог, не тільки до Моїх, але і вашим! Розумієте, я терпів, все чекав, червоні лінії малював для себе, відсував. А зараз ми їх будемо мочити так, що їм мало не здасться ... Це буде страшна різанина", - додав Лукашенко.

Як розповів в ефірі держканалу ОНТ голова КДБ Білорусі Іван Тертель в результаті операції вдалося запобігти спробам "збройного заколоту" в Білорусі. Ці події нібито були заплановані на червень-липень цього року.

читайте такожУ Мережі показали фото з резиденції колі Лукашенка

Санкції проти режиму Лукашенка