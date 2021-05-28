Лукашенко оголосив про загрозу революції в Білорусі і поскаржився Путіну на Євросоюз

У Білорусі "розгойдують" ситуацію до рівня серпня 2020 року - Лукашенко / Reuters

Глава республіки Білорусь Олександр Лукашенко обурився тим фактом, що державній авіакомпанії Белавіа заборонили проводити польоти до країн ЄС. Він поскаржився президенту РФ на дії Брюсселя і попередив про загрозу революції в білоруській державі.

Як повідомляє RT, під час зустрічі Путіна і Лукашенка у Сочі в п'ятницю, 28 травня, білоруський глава держави заявив про те, що компанія Белавіа не має жодного відношення до посадки літака Ryanair у Мінську. Однак у ЄС прийняли рішення заборонити авіалайнерам державного авіаперевізника літати в повітряному просторі європейських держав.

"Цей випадок з літаками, до якого "Бєлавіа" не має жодного відношення. Там літаків "Белавіа" не було... замочили на всю котушку. За що покарали трудовий колектив? Ось їх обличчя", - сказав Лукашенко, пообіцявши передати Путіну низку документів про ситуацію з літаком Ryanair.

Також він додав, що така ситуація свідчить про наміри дестабілізувати політичну обстановку Білорусі до ситуації серпня 2020 року.читайте такожНад Білоруссю зникли літаки: через "піратство" Лукашенка майже всі летять в обхід

"Ви зрозумієте, що там відбувається. Йде спроба розгойдати ситуацію до рівня серпня минулого року", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, згідно з даними на 28 травня, 18 держав зупинили перельоти над Білоруссю. Серед них Україна, Франція, Сінгапур, Німеччина, Австрія, Угорщина, Швеція, Фінляндія, Латвія, Кіпр, Нідерланди, Польща, Литва, Великобританія, Канада, Естонія, Чехія та Словаччина.

Інцидент з літаком Ryanair у Мінську