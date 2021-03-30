Лукашенко відповів на санкції проти Білорусі спеціальними заходами

Олександр Лукашенко схвалив низку заходів у відповідь на запроваджені санкції. / Reuters

Олександр Лукашенко, який після закінчення президентських повноважень не захотів покинути пост президента Білорусі, у вівторок, 30 березня, своїм указом вирішив відповісти на санкції, які були запроваджені проти його країни.

Лукашенко поставив підпис під указом Про застосування спеціальних заходів (№128), йдеться на сайті президента Білорусі.

У документі наголошується, що його схвалено для захисту національних інтересів білоруської держави та забезпечення безпеки.

Які санкції у відповідь схвалив Лукашенко:

У країну не можна буде ввозити деякі товари, вироблені юридичними чи фізичними особами з країн, які запровадили обмежувальні заходи проти Білорусі;

Фізичні чи юридичні особи з держав, які прийняли санкції проти Білорусі, не зможуть імпортувати послуги.

Вибори в Білорусі, протести та санкції – що потрібно знати

На початку серпня 2020 року у країні були президентські вибори, після оголошення попередніх результатів спалахнули масові акції протесту. Опозицію та її прихильників обурило те, що Олександр Лукашенко нібито лідирував з величезним відривом. Опозиція заявила про масштабні фальсифікації.

На вулицю вийшло багато людей, люди вимагали змін, а силовики жорстоко з ними розправлялися – є жертви, багато постраждалих та затриманих.

Країни Заходу та Україна засудили насильство проти протестувальників і не визнали білоруські вибори. Лукашенко не захотів залишати посаду, пізніше таємно відбулася його інавгурація.

Термін дії президентських повноважень Лукашенка закінчився 5 листопада 2020 року.

Країни Євросоюзу покарали Білорусь санкціями. Також обмежувальні заходи проти білоруської держави запровадили Чорногорія, Норвегія, Ісландія, Північна Македонія та Албанія.

Директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов говорив Главреду, що в Україні можуть запровадити санкції безпосередньо проти білоруських чиновників близьких до Лукашенка та бізнесменів, які з ним пов'язані.