Лукашенко пообіцяв створити проблеми ЄС за "випендреж" з санкціями

Президент Білорусі збирає інформацію про найбільші європейські проєкти в країні та підприємства, які створені на її території.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв відповісти на санкції Євросоюзу і створити європейцям проблеми. Він також назвав необ'єктивними прогнози Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ) щодо білоруської економіки.
"Я читаю у засобах масової інформації різні прогнози: МВФ, Світовий банк дає оцінки, багато інших, наші доморощені аналітики. Але я ж не перший рік бачу ці підсумки і прогнози, вони жодного разу не були об'єктивними, і ми жодного разу не працювали так, як вони прогнозують. Тому найточніший прогноз має бути в уряду: що ми все ж матимемо з урахуванням проблем, які існують", - сказав Лукашенко під час зустрічі з прем'єр-міністром Романом Головченком, повідомляє БелТа.
За словами Лукашенка, одна з таких проблем - це спроба залякати білорусів санкціями. Він підкреслив, що не можна залишати це без відповіді.
"Особливо європейці стараються в цьому. Я не буду тут поширюватися, висловлювати якісь думки, просто скажу, щоб ви розуміли: якщо європейці хочуть проблем у себе у зв'язку з цими санкціями, вони їх отримають. Більше нічого не говоритиму. Час покаже. Але вас попрошу, як це було перед американським цим випендрежем в економіці, дайте мені інформацію про найбільші європейські проєкти у нас та підприємства, які створені на території Білорусі: подивимося на їх роботу", - доручив Лукашенко.
Як повідомляє ТАСС, прогноз соціально-економічного розвитку Білорусі, затверджений указом Лукашенка, передбачає, що цього року ВВП країни зросте на 1,8%. За підсумками першого кварталу він збільшився на 0,9%. Світовий банк передбачає зниження ВВП Білорусі у 2021 році на 2,2%. МВФ оцінює зниження показника у 2021 році на 0,4%. Євразійський банк розвитку у своєму макроекономічному огляді описав два сценарії для білоруської економіки: це" базовий "із зростанням ВВП на 0,1% і "ризиковий" - скорочення ВВП на 1,4%.
Санкції проти Лукашенка - чому їх запровадили і хто:
- На початку серпня 2020 року у Білорусі пройшли президентські вибори, після оголошення попередніх результатів спалахнули масові акції протесту. Опозиція заявила про масштабні фальсифікації.
- На вулицю вийшло багато людей, люди вимагали змін, а силовики жорстоко з ними розправлялися - є жертви, багато постраждалих і затриманих.
- Країни Заходу й Україна засудили насильство проти протестувальників, і не визнали білоруські вибори. Лукашенко не захотів залишати посаду, згодом таємно відбулася його інавгурація.
- Термін дії президентських повноважень Лукашенка закінчився 5 листопада 2020 року.
- 31 серпня 2020 року санкції проти режиму Олександра Лукашенка запровадили країни Балтії. Литва, Латвія та Естонія заборонили в'їзд на території своїх держав 30 білоруським чиновникам.
- 2 жовтня 2020 року Європейський Союз офіційно запровадив обмежувальні заходи проти 44 державних діячів Республіки Білорусь. Невизнаного президента РБ Олександра Лукашенка в санкційних списках не було.
- 3 листопада 2020 року Комітет постійних представників ЄС затвердив рішення запровадити персональні санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 14 білорусів.