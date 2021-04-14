Лукашенко порадів поразці союзниці Білорусі Вірменії в Нагірному Карабасі

Олександр Лукашенко під час свого візиту Баку і переговорів з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим взяв і відзначився раптовою заявою.
У Баку керівник Білорусі Олександр Лукашенко привітав народи Азербайджану і Вірменії із закінченням конфлікту. Він виголосив цілу вітальну промову на пресконференції за підсумками переговорів з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим.
"Ми щиро вітаємо домовленості про повне припинення військових дій в зоні нагірнокарабаського конфлікту. Це важливе політичне рішення, яке має стати основою міцного миру в регіоні. З чим я хочу привітати народ Азербайджану і народ Вірменії - із закінченням цієї страшної трагедії, яка тривала 30 років", - сказав він.
Суть конфузу в тому, що Білорусь ‒ союзниця Вірменії за "ташкентським договором" (Організації Договору про колективну безпеку) ‒ Міжнародним Альянсом, метою якого є зміцнення миру, регіональної безпеки і стабільності. До поточного складу ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан.
читайте такожАзербайджан назвав кількість жертв у Нагірному Карабасі
Війна в Нагірному Карабасі
- Найбільший за останні роки спалах військового протистояння Вірменії та Азербайджану в Карабасі стався 27 вересня і завершився 9 листопада підписанням Єреваном, Баку і Москвою заяви про припинення вогню.
- Азербайджан здобув перемогу в конфлікті. Згідно з домовленостями, вірменська сторона передала Азербайджанській державі контроль над Агдамським, Кельбаджарським і Лачинським районами. На новій лінії розмежування та вздовж Лачинського коридору розміщені російські миротворці.