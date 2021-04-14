Лукашенко порадів поразці союзниці Білорусі Вірменії в Нагірному Карабасі

Олександр Лукашенко / Reuters

У Баку керівник Білорусі Олександр Лукашенко привітав народи Азербайджану і Вірменії із закінченням конфлікту. Він виголосив цілу вітальну промову на пресконференції за підсумками переговорів з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим.

"Ми щиро вітаємо домовленості про повне припинення військових дій в зоні нагірнокарабаського конфлікту. Це важливе політичне рішення, яке має стати основою міцного миру в регіоні. З чим я хочу привітати народ Азербайджану і народ Вірменії - із закінченням цієї страшної трагедії, яка тривала 30 років", - сказав він.

Суть конфузу в тому, що Білорусь ‒ союзниця Вірменії за "ташкентським договором" (Організації Договору про колективну безпеку) ‒ Міжнародним Альянсом, метою якого є зміцнення миру, регіональної безпеки і стабільності. До поточного складу ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан.

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