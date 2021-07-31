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Лукашенко покликав війська Росії до Білорусі: у Путіна оголосили про готовність і назвали сценарій

31 липня 2021, 05:28

У Кремлі закликали вирішити питання з військами у Білорусі за законом.

Пісок
Білорусь поки що не зверталася до Росії щодо введення військ - Пєсков / Reuters

Глава республіки Білорусь Олександр Лукашенко оголосив про готовність за необхідності забезпечити розміщення підрозділів Збройних сил Росії у тому випадку, якщо з'явиться загроза Союзній державі. У відповідь у Кремлі заявили, що реалізація такого сценарію можлива після того, як з Мінська офіційно звернуться до Москви з відповідним проханням. Причому все повинно бути реалізовано в рамках законних процедур.

Як повідомляє Белта, 30 липня невизнаний білоруський президент сказав, що в ситуації загрози Союзній державі Білорусь може "поставити під рушницю" 500 тисяч осіб. При цьому у разі необхідності на території республіки можуть бути розміщені російські війська.читайте також"Слабкість режиму" Білорусі: постпред РФ в ООН звинуватив Тихановську в заклику до"повалення" Лукашенка

"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно", - заявив політик, додавши, що наразі такої необхідності немає.

Згідно з інформацією ТАСС, спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що з Білорусі поки що не зверталися до Росії щодо розміщення російських військових підрозділів на території республіки. Однак такий сценарій можна реалізувати, якщо буде відповідне звернення, яке має бути законно оформлено.

"Жодних звернень щодо цього від Білорусії не було. Ви знаєте, що це можливо після офіційного звернення керівництва однієї країни до керівництва іншої країни. Щодо цього існують визначені законом процедури, визначені законом повноваження. Будь-яких звернень від Білорусії з цього приводу не було", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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Новини Росії та Білорусі

Російський опозиціонер Леонід Гозман казав, що у Путіна може бути два варіанти щодо Білорусі: перший - призначення Лукашенка на посаду в Союзній державі. Другий варіант передбачає продовження президентства Лукашенка в умовах де-факто анексії білоруської держави.

Колишній депутат Держдуми РФ Дмитро Гудков вважає, що Володимир Путін планує куревати російською державою ще 12 років. Щоб бути обраним на два наступні терміни, за його словами, вірогідний сценарій приєднання Білорусі.

Політик, колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що Росія спробує приєднати Білорусь до 2024 року. На його думку, республіка стане частиною РФ у тому випадку, якщо Лукашенко втратить владу.

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