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Лукашенко запропонував віддати Протасевича бойовикам "ЛНР" і заговорив про смертну кару

2 червня 2021, 07:25

У Білорусі опублікували нове відео допиту Романа Протасевича.

Лукашенко висловився про справу Протасевича
Олександр Лукашенко / УНІАН

Олександр Лукашенко не проти, щоб захопленого опозиційного журналіста Романа Протасевича допитали бойовики "ЛНР".

Він підкреслив, що в ОРДЛО порушені "справи" проти Протасевича, повідомляє РІА Новості.

"Я нагадав президенту Путіну, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них (у провідних цю справу слідчих) будуть питання до них — Ласкаво просимо до нас, будь ласка, задайте їм питання, тому що людей вони вбивали там, на Донбасі", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що нібито слова затриманого журналіста про те, що йому в Білорусі загрожує смертна кара мали сенс, оскільки "він розумів, що на Донбасі йому можуть пред'явити звинувачення, а це вже інша ситуація".

У той же час, на окупованій території вже лунають заяви про "встановлення "причетності" Протасевича до обстрілів мирного населення.

Нове відео допиту Протасевича

Додамо, що опубліковано новий уривок відео допиту Протасевича.

Відповідний відеосюжет анонсував Білоруський телеканал ОНТ і опублікував його уривок.

На запису Протасевич заявив, що його підставили. "Упевнений, що мене просто підставили. Тому що я цього ніде не говорив, а як тільки я це сказав, я відразу опинився в Мінську. Ось відразу", - сказав затриманий.

Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську:

  • 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
  • Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
  • Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
  • 26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.
ЛНР Олександр Лукашенко Роман Протасевич новини Білорусі
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