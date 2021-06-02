Лукашенко запропонував віддати Протасевича бойовикам "ЛНР" і заговорив про смертну кару

Олександр Лукашенко / УНІАН

Олександр Лукашенко не проти, щоб захопленого опозиційного журналіста Романа Протасевича допитали бойовики "ЛНР".

Він підкреслив, що в ОРДЛО порушені "справи" проти Протасевича, повідомляє РІА Новості.

"Я нагадав президенту Путіну, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них (у провідних цю справу слідчих) будуть питання до них — Ласкаво просимо до нас, будь ласка, задайте їм питання, тому що людей вони вбивали там, на Донбасі", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що нібито слова затриманого журналіста про те, що йому в Білорусі загрожує смертна кара мали сенс, оскільки "він розумів, що на Донбасі йому можуть пред'явити звинувачення, а це вже інша ситуація".

У той же час, на окупованій території вже лунають заяви про "встановлення "причетності" Протасевича до обстрілів мирного населення.

Нове відео допиту Протасевича

Додамо, що опубліковано новий уривок відео допиту Протасевича.

Відповідний відеосюжет анонсував Білоруський телеканал ОНТ і опублікував його уривок.

На запису Протасевич заявив, що його підставили. "Упевнений, що мене просто підставили. Тому що я цього ніде не говорив, а як тільки я це сказав, я відразу опинився в Мінську. Ось відразу", - сказав затриманий.

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