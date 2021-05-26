Лукашенко вперше прокоментував "викрадення" Ryanair: я діяв законно

Лукашенко уточнив, що екіпаж літака радився з власниками борту і аеропортом у Вільнюсі. Однак у результаті було прийнято рішення приземлитися в Мінську.
Президент Білорусії Олександр Лукашенко 26 травня прокоментував екстрену посадку літака Ryanair в Мінську, яку світова громадськість вже назвала "піратством" і " викраденням"
За його словами, він діяв законно, дотримуючись міжнародних правил і намагаючись захистити людей. При цьому повідомлення про мінування літака надійшло зі Швейцарії, заявив глава Білорусі.
"Я діяв законно, захищаючи людей, за всіма міжнародними правилами", - спробував виправдатися Лукашенко.
І додав: "Як ми повинні були вчинити на тлі каскаду "мінування" з IP-адрес Польщі? Ми діяли повністю законно. Літак розгорнули біля БелАЕС. А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?"
Лукашенко уточнив, що екіпаж літака радився з власниками борту і аеропортом у Вільнюсі. Однак у результаті було прийнято рішення приземлитися в Мінську.
Інформацію про примус лайнера до посадки винищувачем Міг-29 Лукашенко назвав абсолютною брехнею. За його словами, завдання винищувача - забезпечувати зв'язок і виводити пасажирський літак на посадку в разі критичної ситуації.
Раніше в РНБО України звинуватили Лукашенка в державному тероризмі. Олексій Данилов назвав затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську нахабним нехтуванням міжнародними нормами.
Інцидент з літаком рейсу Ryanair у Мінську:
- Літак компанії Ryanair 23 травня летів з Афін у напрямку Вільнюса, проте змушений був приземлитися в Мінську після того, як в Білорусі попередили про те, що влада отримала лист про "бомбу на борту". Вибухових пристроїв у літаку не виявили.
- Цим рейсом летів Роман Протасевич - засновник опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta, що висвітлював події, пов'язані з протестами в Білорусі. Протасевича затримали разом з його дівчиною – Софією Сапегою.
- У Великобританії допускають, що Росія може бути причетна до інциденту з літаком в Мінську. В ході парламентських дискусій британці обговорили можливість введення санкцій не тільки проти СП-2, але і щодо газопроводу Ямал-Європа, який проходить через Білорусь.