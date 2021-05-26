Лукашенко вперше прокоментував "викрадення" Ryanair: я діяв законно

Лукашенко прокоментував "викрадення" Ryanair / Reuters

Президент Білорусії Олександр Лукашенко 26 травня прокоментував екстрену посадку літака Ryanair в Мінську, яку світова громадськість вже назвала "піратством" і " викраденням"

За його словами, він діяв законно, дотримуючись міжнародних правил і намагаючись захистити людей. При цьому повідомлення про мінування літака надійшло зі Швейцарії, заявив глава Білорусі.

"Я діяв законно, захищаючи людей, за всіма міжнародними правилами", - спробував виправдатися Лукашенко.

І додав: "Як ми повинні були вчинити на тлі каскаду "мінування" з IP-адрес Польщі? Ми діяли повністю законно. Літак розгорнули біля БелАЕС. А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?"

Лукашенко уточнив, що екіпаж літака радився з власниками борту і аеропортом у Вільнюсі. Однак у результаті було прийнято рішення приземлитися в Мінську.

Інформацію про примус лайнера до посадки винищувачем Міг-29 Лукашенко назвав абсолютною брехнею. За його словами, завдання винищувача - забезпечувати зв'язок і виводити пасажирський літак на посадку в разі критичної ситуації.

Раніше в РНБО України звинуватили Лукашенка в державному тероризмі. Олексій Данилов назвав затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича в Мінську нахабним нехтуванням міжнародними нормами.

Інцидент з літаком рейсу Ryanair у Мінську: