Лукашенко розкрив, що взяв на зустріч із Путіним у таємничій валізці

Лукашенко розкрив, що взяв на зустріч з Путіним у таємничій валізці / Reuters

На зустріч з главою Росії Володимиром Путіним, що відбулася наприкінці травня, Олександр Лукашенко приніс валізу, яка сильно зацікавила журналістів. Однак вміст таємничої валізки Лукашенко розкрив лише сьогодні.

За його словами, у валізі він проніс документи про Союзну державу і про відносини між США, Євросоюзом і Китаєм.

Лукашенко повідомив, що ці матеріали підготували білоруські спецслужби. І додав, що якби ця інформація потрапила у відкритий доступ, то "багато було б розмов".

Білоруський лідер уточнив, що глави Росії і Білорусі подібними відомостями обмінюються вже давно, навіть якщо якийсь із обмінів проходить в односторонньому порядку, тобто відомості стосуються лише однієї з країн.

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Зустріч Путіна і Лукашенка: новини

29 травня відбулася офіційна частина зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Сторони досягли домовленості про відкриття нових авіарейсів між державами. Компанія Белавіа повинна збільшити число польотів не тільки в Москву, а й інші російські міста.

Крім того, Мінськ до кінця червня повинен отримати другий кредитний транш від Москви на суму 500 мільйонів доларів.

Пізніше повідомлялося, що сторони, крім питання організації авіасполучення між країнами, також обговорили інцидент з літаком Ryanair і затримання російської громадянки Софії Сапеги.