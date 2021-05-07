Лукашенко вибухнув різкою заявою щодо США і нових виборів у Білорусі

США "витерли ноги" об президента Дональда Трампа і повинні провести нові вибори глави держави, вважає Олександр Лукашенко.
Правлячий режим Білорусі готовий до проведення позачергових виборів президента країни. Однак це може відбутися тільки за умови проведення нових президентських виборів у США. Про це заявив глава білоруської республіки Олександр Лукашенко.
Як повідомляє Белта, глава Білорусі висловив готовність провести позачергові вибори президента паралельно з американською державою. За його словами, як тільки США призначать дострокові вибори, Мінськ того ж дня вчинить аналогічно.
"Я за вибори, яких вони вимагають. Я переживу все, переступлю через те, що ми незалежні, суверенні. Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і цього ж дня призначимо у Білорусі вибори", - запевняє Лукашенко.
При цьому він розкритикував попередні президентські вибори у США, за підсумками яких перемогу здобув "демократ" Джо Байден. Білоруський глава держави вважає, що у Штатах "витерли ноги" об Трампа, який, на його думку, є "чинним президентом".
"Вони витерли ноги об чинного президента (Дональда Трампа). Вони досі йому в цьому "Твіттері" не дають слова сказати. Вони тоді його заблокували. Який же доступ до засобів масової інформації?"- підкреслив Олександр Лукашенко.
Вибори президента Білорусі
- Нагадаємо, 9 серпня 2020 року у Білорусі відбулися вибори президента, на яких, згідно з версією ЦВК, переміг Олександр Лукашенко, який набрав 80,1% голосів виборців. Значна частина білорусів не визнала результатів виборів і вийшла на вулиці. Протести супроводжувалися масовими побиттями протестувальників з боку силовиків.
- Захід не визнав вибори президента Білорусі і не вважає Олександра Лукашенка легітимним главою держави. Щодо білоруської влади впроваджені західні санкції.
- Олександр Лукашенко в лютому нинішнього року заявляв про готовність провести вибори президента Білорусі після прийняття нової Конституції держави. Обговорення документа має відбутися у 2022 році.