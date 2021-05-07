Лукашенко вибухнув різкою заявою щодо США і нових виборів у Білорусі

Лукашенко готовий провести дострокові вибори президента у Білорусі, якщо нові вибори глави держави пройдуть і у США / Reuters

Правлячий режим Білорусі готовий до проведення позачергових виборів президента країни. Однак це може відбутися тільки за умови проведення нових президентських виборів у США. Про це заявив глава білоруської республіки Олександр Лукашенко.

Як повідомляє Белта, глава Білорусі висловив готовність провести позачергові вибори президента паралельно з американською державою. За його словами, як тільки США призначать дострокові вибори, Мінськ того ж дня вчинить аналогічно.

"Я за вибори, яких вони вимагають. Я переживу все, переступлю через те, що ми незалежні, суверенні. Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і цього ж дня призначимо у Білорусі вибори", - запевняє Лукашенко.

При цьому він розкритикував попередні президентські вибори у США, за підсумками яких перемогу здобув "демократ" Джо Байден. Білоруський глава держави вважає, що у Штатах "витерли ноги" об Трампа, який, на його думку, є "чинним президентом".

"Вони витерли ноги об чинного президента (Дональда Трампа). Вони досі йому в цьому "Твіттері" не дають слова сказати. Вони тоді його заблокували. Який же доступ до засобів масової інформації?"- підкреслив Олександр Лукашенко.

Вибори президента Білорусі