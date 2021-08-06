Лукашенко згноїть ворогів у в'язниці: під Мінськом будують табір для політв'язнів - CNN

Будівництво табору під Мінськом / скріншот

Під Мінськом поблизу селища Новоколосове ймовірно будують табір для політичних в'язнів.

Як повідомляє CNN, він розташований в годині їзди від столиці Білорусі на місці колишнього радянського ракетного сховища, яке займає площу більше 80 га. По периметру об'єкта три рівні паркану під напругою, нові відеокамери, Військова охорона і табличка "вВїзд заборонений". Також на його території знаходяться відремонтовані бараки, а на вікнах - решітки і світловідбиваюче скло.

На самій території нікого, крім військових, не було помічено, передає телеканал.

CNN опублікував також супутникове фото об'єкта під Новоколосово, зняте 17 липня, і відео активістів.

Уряд Білорусі не відповів на запит про коментар CNN щодо даної інформації.

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Також зазначається, що телеканал не зміг отримати доступ до того, як виглядає заклад всередині, тому немає жодних ознак, що в таборі перебувають ув'язнені.

Представник західної розвідки заявив телеканалу, що використання цього об'єкта як табору для ув'язнених "можливо", хоча у них немає прямих доказів цього.

Військова охорона об'єкта забороняє місцевим жителям селища наближатися до його території. Двоє очевидців повідомили, що бачили там військові патрулі.

Білоруські опозиційні активісти протягом деякого часу висловлювали побоювання, що авторитарний режим може використовувати такого роду табори для утримання політв'язнів, якщо звичайні в'язниці повністю заповняться.

Також зростає стурбованість чергової хвилі репресій і арештів у відповідь на демонстрації, присвячені річниці президентських виборів 9 серпня, які викликали торішній протестний рух по всій країні. Подальші заворушення можуть відбутися щодо конституційного референдуму, запланованого на кінець цього року або на початок 2022 року, йдеться в публікації.

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Раніше Лукашенко оголосив про готовність при необхідності забезпечити розміщення підрозділів збройних сил Росії у тому випадку, якщо з'явиться загроза Союзній державі.

Він сказав, що в ситуації загрози Союзній державі Білорусь може "поставити під рушницю" 500 тисяч осіб. При цьому в разі необхідності на території республіки можуть бути розміщені російські війська.