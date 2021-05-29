Лукашенко уламав Путіна на багатомільйонний кредит: про що домовилися в Сочі

Олександр Лукашенко поінформував Володимира Путіна про затримання літака Ryanair.
Президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися про перерахування другої частини траншу за державним кредитом, який Москва надала Мінську в 2020 році.
Крім того, була досягнута домовленість про відкриття нових рейсів, повідомляє Telegram-канал Пул першого, за підсумками переговорів Путіна і Лукашенка в Сочі.
Стверджується, що питання про надання другої частини кредиту "вирішено остаточно".
В освою чергу, компанія Белавіа отримає можливість збільшити число польотів не тільки в Москву, а й інші російські міста.
Як уточнює РІА Новості, Білорусь отримає другий транш кредиту РФ в $500 млн до кінця червня.
Підкреслюється, що Лукашенко детально поінформував Путіна про ситуацію з літаком Ryanair, при цьому Мінськ готовий надати додаткову інформацію.
У свою чергу Путін підняв тему затриманої в Мінську Росіянки Сапеги, МЗС РФ доручено "найуважнішим чином" відстежувати ситуацію.
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Нагадаємо, що Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення прийнято через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair.
Посольство Білорусі направило в МЗС України офіційну ноту з приводу припинення Києвом авіасполучення з Мінськом. Білоруси стверджують, що інцидент з літаком Ryanair не має нічого спільного з Українською державою і називають таке рішення абсурдним.
Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
- 26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.