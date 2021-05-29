Лукашенко уламав Путіна на багатомільйонний кредит: про що домовилися в Сочі

Олександр Лукашенко і Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися про перерахування другої частини траншу за державним кредитом, який Москва надала Мінську в 2020 році.

Крім того, була досягнута домовленість про відкриття нових рейсів, повідомляє Telegram-канал Пул першого, за підсумками переговорів Путіна і Лукашенка в Сочі.

Стверджується, що питання про надання другої частини кредиту "вирішено остаточно".

В освою чергу, компанія Белавіа отримає можливість збільшити число польотів не тільки в Москву, а й інші російські міста.

Як уточнює РІА Новості, Білорусь отримає другий транш кредиту РФ в $500 млн до кінця червня.

Підкреслюється, що Лукашенко детально поінформував Путіна про ситуацію з літаком Ryanair, при цьому Мінськ готовий надати додаткову інформацію.

У свою чергу Путін підняв тему затриманої в Мінську Росіянки Сапеги, МЗС РФ доручено "найуважнішим чином" відстежувати ситуацію.

/ t.me/pul_1

читайте такожРосійські авіакомпанії влаштували повітряний бойкот Білорусі - Forbes

Нагадаємо, що Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення прийнято через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair.

Посольство Білорусі направило в МЗС України офіційну ноту з приводу припинення Києвом авіасполучення з Мінськом. Білоруси стверджують, що інцидент з літаком Ryanair не має нічого спільного з Українською державою і називають таке рішення абсурдним.

Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську: