Лукашенко висловився про "живу" вакцину в Білорусі

Лукашенко повідав про вакцину від коронавірусу / Reuters

У Білорусі отримана власна вакцина від коронавірусу COVID-19. Про це сказав Олександр Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє БЕЛТА у п'ятницю, 7 травня.

Він нагадав, що коли говорив про намір Білорусі зробити свою вакцину, то були чутні голоси критиків, що це дуже складно або навіть неможливо.

"У пробірці ми вчора отримали свою вакцину - білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, живу вакцину", - розповів Лукашенко.

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Він закликав не поспішати, а "подивитися, що буде післязавтра, коли зміниться хвороба" і звернув увагу на відсутність гарантії, що нинішні вакцини будуть в майбутньому допомагати від нових мутацій вірусу.

"У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми будемо мати. Хто його знає, як життя складеться", – резюмував Лукашенко.

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