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Лукашенко висловився про "живу" вакцину в Білорусі

7 травня 2021, 20:52

Він нагадав, що коли говорив про намір Білорусі зробити свою вакцину, то були чутні голоси критиків, що це дуже складно або навіть неможливо.

Лукашенко
Лукашенко повідав про вакцину від коронавірусу / Reuters

У Білорусі отримана власна вакцина від коронавірусу COVID-19. Про це сказав Олександр Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє БЕЛТА у п'ятницю, 7 травня.

Він нагадав, що коли говорив про намір Білорусі зробити свою вакцину, то були чутні голоси критиків, що це дуже складно або навіть неможливо.

"У пробірці ми вчора отримали свою вакцину - білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, живу вакцину", - розповів Лукашенко.

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Він закликав не поспішати, а "подивитися, що буде післязавтра, коли зміниться хвороба" і звернув увагу на відсутність гарантії, що нинішні вакцини будуть в майбутньому допомагати від нових мутацій вірусу.

"У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми будемо мати. Хто його знає, як життя складеться", – резюмував Лукашенко.

Вибори президента Білорусі

  • Нагадаємо, 9 серпня 2020 року у Білорусі відбулися вибори президента, на яких, згідно з версією ЦВК, переміг Олександр Лукашенко, який набрав 80,1% голосів виборців. Значна частина білорусів не визнали результатів виборів і вийшли на вулиці. Протести супроводжувалися масовими побиттями протестувальників з боку силовиків.
  • Захід не визнав вибори президента Білорусі і не вважає Олександра Лукашенка легітимним главою держави. Відносно білоруської влади введені західні санкції.
  • Олександр Лукашенко в лютому нинішнього року заявляв про готовність провести нові вибори президента Білорусі після прийняття Конституції держави. Обговорення документа має відбутися в 2022 році.

Олександр Лукашенко новини Білорусі санкції проти Лукашенка
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