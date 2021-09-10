Брязкання зброєю: в Росії і Білорусі стартували навчання "Захід-2021"

В Росії і Білорусі стартували навчання "Захід-2021" / "Зірка"

У Росії стартували масштабні військові навчання "Захід-2021", в яких візьме участь значна година Збройних сил РФ та Білорусі. Про це повідомляють у Міноборони РФ.

Відомо, що всього в навчаннях братиме участь до 200 тисяч чоловік особового складу, близько 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, в тому числі 290 танків, 240 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів, а також до 15 кораблів. Вони триватимуть до 16 вересня.

У Росії заявляють, що такі навчання носять суто оборонний характер, проте раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про високу ймовірність нападу Росії на Україну до середини вересня, під час проведення цих самих навчань. Також відомо, що "Захід-2021" також пройде в Криму і ОРДЛО.

Крім того, трохи раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Північноатлантичний альянс буде уважно стежити за військовими навчаннями "Захід-2021".

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Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про відведення з 23 квітня військових підрозділів Західного і Південного військових округів від кордонів України. Російський воєначальник мотивував своє рішення завершенням маневрів, в рамках яких були виконані поставлені завдання.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи відведення військ Росії від українських кордонів, сказав, що таке рішення має знизити напругу в регіоні, і підкреслив наміри Києва врегулювати конфлікт з Москвою мирним шляхом.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва вирішила повернути війська в пункти постійної дислокації виходячи з принципів доцільності.

Втім, експерти Conflict Intelligence відзначили, що Росія вивела не всю військову техніку, яка була передислокована в прикордонні з Україною райони в рамках навчань. Зокрема, техніка 41-ї армії залишилася під Воронежем. Подібні дії, як стверджують аналітики, схожі на маневри Росії 2014 року, в результаті яких російські військові підрозділи опинилися на Донбасі.