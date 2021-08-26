Люди втекли від вогню: у Казахстані стався вибух на військових складах

Вибух у Казахстані / скріншот

У Казахстані стався вибух на військових складах біля Тараза. За попередніми повідомленнями, жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.

Як повідомляє informburo.kz, спочатку сталося загоряння біля одного зі складів.

"В результаті пожежі стався вибух невстановлених предметів. До гасіння пожежі залучені пожежні команди частини на гусеничних машинах", - повідомили в міноборони Казахстану.

Гасіння вогнища загоряння триває, на численних відео, знятих з різних точок міста Тараза, чути звуки вибухів, видно стовпи диму.

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