Люди доживуть до тисячі років: вчені здивували несподіваним прогнозом рекорду довголіття

Людям прогнозують збільшення довголіття / profobrazovanie.org

Багато вчених стверджують, що поки немає будь-яких твердих доказів меж довголіття, заявив професор статистики Вашингтонського університету Адріан Рафтері.

"Є навіть ті, хто говорить, що людина, яка доживе до тисячі років, вже народилася", - підкреслив він у коментарі Голосу Америки.

Майже півмільйона людей по всьому світу вже відзначили своє століття. У Вашингтонському університеті проаналізували ймовірність значного продовження людського життя. Вчені стверджують, що рекорд довголіття буде побитий вже в 21-му столітті.

Вони впевнені, що в поточному столітті буде як мінімум одна людина, яка проживе більше 122 років. Найбільш ймовірно, що він проживе до 125-126 років, припускають фахівці.

"Реальні і шанси, що хтось подолає позначку і в 132 роки", - говорить Рафтері.

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Згідно з результатами розрахунку математичної моделі, є закономірність смертності, згідно з якою чим старша людина, тим більше у неї шансів померти. Однак при досягненні віку в 110 років ця закономірність зупиняється і згодом становить 50%.

Через збільшення очікуваної тривалості життя до 2080 року людей, які дожили до 110 років, буде вже 15 тисяч (зараз з близько 1 тисяч), додали вчені.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що довгожителі менш сприйнятливі до вікових хронічних захворювань і з більшою ймовірністю здатні пережити інфекційні захворювання. Люди, живуть від ста і більше років, мають унікальні мікробіоми, що захищають їх від бактеріальних інфекцій