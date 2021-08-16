Люди гинуть в тиснявах, примотують себе до літаків і падають з висоти: що діється в Афганістані

Після захоплення талібами Афганістану в країні почався кривавий хаос / Reuters

Міжнародний аеропорт імені Хаміда Карзая в Кабулі під час наступу бойовиків радикального ісламського руху Талібан перетворився на єдине місце, звідки люди ще можуть покинути Афганістан. У соціальних мережах повно відеозаписів трагічних інцидентів, в ході яких люди або гинуть в тисняві, намагаючись пробитися в літаки, або чіпляються на шасі / прив'язують себе до них і гинуть, падаючи з висоти, коли лайнери злітають.

15 серпня, коли таліби зайняли Кабул, в аеропорт почали евакуювати дипломатів США та інших західних країн. Аеропорт під свою охорону взяли шість тисяч американських військових. З появою вертольотів, на яких з посольства евакуювали американців, а також на тлі повідомлень про скасування цивільних рейсів в аеропорту виникла паніка. Кілька сотень людей, у тому числі батьки з дітьми, вибігли на злітно-посадкову смугу, намагаючись встигнути на останні літаки з Афганістану.

На одному із записів, знятих ввечері в аеропорту, видно десятки людей, які залізли на борт військового літака, що стоїть на землі.

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Американські військові, які контролюють аеропорт, відкрили попереджувальний вогонь у повітря, щоб зупинити афганців, які намагалися вибігти на злітно-посадкову смугу, щоб сісти на один з військових літаків, повідомляє агентство Reuters, посилаючись на представника США.

У соцмережах також поширили відео, де кілька людей чіпляються руками за днище літака, що набирає швидкість на злітно-посадковій смузі. На іншому записі показано падіння як мінімум однієї людини. Пізніше в житловому кварталі Кабула знайшли тіла трьох загиблих.

У понеділок, 16 серпня всі комерційні рейси з Кабула призупинили. "Будь ласка, не поспішайте в аеропорт", - повідомили диспетчери.

Управління цивільної авіації Афганістану заявило, що повітряний простір Кабула передали військовим, і закликало авіакомпанії, що виконують транзитні польоти через Афганістан, змінити свої маршрути.

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Нагадаємо, раніше, 15 серпня члени радикального ісламістського руху Талібан остаточно захопили столицю Афганістану-Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни. За його словами, це був "важкий вибір".

Афганський Керівник розповів, що міг "зіткнутися з озброєними талібами, які хотіли увійти до палацу, або покинути країну", де він "присвячував своє життя захисту країни останні 20 років".

""Талібан" ясно дав зрозуміти, що він готовий здійснити кривавий напад на весь Кабул і його жителів, щоб вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив піти", - заявив він.

Далі, представник Талібану Мухаммед Наім заявив про "завершення багаторічної війни" в Афганістані.

За останньою на даний момент інформацією, в Афганістані таліби жорстоко розправляються з представниками армії і спецслужб.