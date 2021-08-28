Люди масово залишають місто: на Новий Орлеан насувається найсильніший ураган в історії США

На Новий Орлеан насувається страшна буря / соцмережі

На американське місто Новий Орлеан, розташоване в штаті Луїзіана, насувається страшний ураган Іда. Експерти застерігають, що стихія стане найсильнішою і небезпечною в історії США.

Як пише ТАСС, у зв'язку з цим, влада міста закликала жителів екстрено евакуюватися. Оголошено режим надзвичайної ситуації. Тих, хто не встигне виїхати з міста, обіцяють укрити в притулках.

"Ситуація з ураганом Іда розвивається швидше, ніж будь-хто очікував... Місто не може оголосити обов'язкову евакуацію, тому що у нас немає на це часу... Необхідно сховатися в притулок, залягти на дно", - заявила мер міста Латойа Кантрелл.

Крім того, в Національному центрі зі спостереження за ураганами США повідомили, що Іда в штаті Луїзіана посилиться до вищої, четвертої, категорії.

Метеорологи прогнозують пориви вітру до 49 м/с "з потенційно катастрофічним збитком".

читайте такожКатастрофа неминуча: в ООН заявили, що Земля нагрівається рекордними темпамиНагадаємо, вчені в черговий раз торкнулися життєвоважливої теми зміни клімату і знайшли нові підтвердження того, що викиди СО2 через людську діяльність вже в недалекому майбутньому глобально і жахливо змінять стан Землі. Кількість опадів і посухи стануть більш катастрофічними через більш теплого клімату і посилення гідрологічних циклів.