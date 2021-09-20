Люди рятуючись, вистрибують з вікон: в РФ відкрили стрілянину в університеті, є загиблі і поранені

Злочинець, який відкрив стрілянину в Пермському університеті забарикадувався в 8 корпусі.
У російській Перм невідомий відкрив стрілянину в будівлі Пермського державного університету.
Як повідомляє Інтерфакс, в результаті стрілянини є загиблі та постраждалі.
Злочинець, який відкрив стрілянину в Пермському університеті забарикадувався в 8 корпусі, повідомляє телеграм-канал 112.
У Пермському університеті стрілянина з травматичної зброї, частина студентів і викладачів закрилися в аудиторіях, повідомили РІА Новини в прес-службі університету.
У той же час за даними російських правоохоронців, людина стріляла з травматичної зброї, є один потерпілий — поранення в голову, але він знаходиться у свідомості. Зараз йому надають медичну допомогу.
У свою чергу, за даними 360tv, три людини загинули при стрільбі в Пермі, ще двоє постраждали.
Хто і чому відкрив стрілянину в Пермському університеті
За попередніми даними, стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров, повідомляють росЗМІ.
При цьому публікується фото стрілка.
Крім того, оприлюднена сторінка в соцмережах, де він поетапно розповідає, як збирався влаштувати стрілянину. У пості йдеться: "подія не є терактом (принаймні з юридичної точки зору).Я не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний.Ніхто не знав про те, що я збирався зробити, всі дії я проводив самостійно".
Нагадаємо, в 2019 році в захопленій Росією Керчі стався напад у коледжі. У Слідчому комітеті РФ повідомили, що вибухнула бомба, начинена металевими предметами. Підозрюваний у нападі-студент Владислав Росляков-нібито наклав на себе руки, його знайшли мертвим. В результаті атаки загинула 21 людина.