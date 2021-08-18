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"Люди у великому світі, не мовчіть": життя жінок у захопленому талібами Афганістані стало жахом

18 серпня 2021, 18:09

Афганістан відтепер буде змушений жити за жорсткими законами шаріату.

Таліб
Таліби захопили владу у Афганістані і встановлюють свої порядки / Reuters

Ісламістське угруповання захопило владу у Афганістані і встановлює свої правила. У Мережі постійно з'являються нові відомості про життя за жорсткими законами шаріату. Жінки відтепер змушені будуть носити ісламський одяг, який повністю покриває обличчя і тіло. При цьому їм заборонено вчитися, працювати, лікуватися у лікарів чоловічої статі і з'являтися з відкритим обличчям в публічних місцях без чоловіка. При цьому стверджується, що таліби мають намір примусово видавати заміж за своїх солдатів дівчаток від 12 років.

У сюжеті програми Сніданок з 1+1 йдеться про те, що відомості про зміну укладу життя після захоплення талібами Афганістану продовжують поширюватися у Мережі. Відчути ситуацію на собі спробували українська художниця Маріам Найєм. Вона одягла на себе бурку - ісламський жіночий одяг, що повністю покриває тіло з обличчя - і сфотографувалася в ній.читайте такожРепресії Талібану: у Афганістані двері активісток розмальовують, а ведучих знімають з ефіру

"Це я на фотографії. Але мене на ній немає", - написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook дочка афганця, який вже багато років проживає на території України.

Такий одяг відтепер зобов'язані носити всі жінки Афганістану. З метою експерименту Маріам вирішила приміряти цей одяг.

"Десять хвилин стояла і дивилася на себе - "не себе" в бурці. Потім зняла і заплакала. Це могла бути я. адже відсутність людини в дзеркалі могло бути мною. Я плакала, думаючи про те, як мені пощастило, комусь - ні", - написала художниця.

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Закія Худаді - 23-річна спортсменка, вона повинна була стати першою паралімпійкою з тхеквондо від Афганістану і другою жінкою з цієї держави за всю історію Паралімпійських ігор. Поїхати на турнір було її мрією - вона хотіла стати прикладом для всіх інших афганських жінок, які за ці 20 років відчули себе вільними після режиму Талібану.

Однак мрія дівчини була зруйнована через заворушення на її батьківщині. Худаді, а також ще один афганський спортсмен-паралімпієць - легкоатлет Хоссейн Расул - не змогли вилетіти на літаку з Афганістану через блокаду аеропорту.читайте такожУ Афганістані стрілянина на мітингу: Талібан відкрив вогонь по мирних протестувальниках, є жертви

У сюжеті також зазначається, що з приходом режиму талібів участь жінок у подібних змаганнях не допускається. Закони шаріату забороняють жінкам вчитися, працювати, лікуватися у лікарів-чоловіків і з'являтися з відкритим обличчям в публічним місцях без супроводу родича чоловічої статі або чоловіка. Крім того, вказується, що таліби готові видавати заміж за своїх солдатів дівчаток від 12 років.

Через нові радикальні правила суспільного ладу вже відбулися перші нечисленні протести жінок у Кабулі. Вони вийшли з плакатами з написами "Робота, освіта та участь у політичному житті — право кожної жінки".

Афганська режисерка Сахра Карімі, якій вдалося вилетіти з Кабула до Києва, просить світ про порятунок своїх співвітчизників.читайте такожКитай і Росія роблять хід у відповідь: у Євросоюзі закликали розібратися з ситуацією у Афганістані

"Досі не можу повірити, що це відбувається. Моліться за нас. Люди у великому світі, не мовчіть. Вони йдуть вбивати нас", - сказала жінка, яка наразі з братом і його сім'єю знаходиться в Києві.

Ситуація у Афганістані

США після 20-річного перебування у Афганістані прийняли рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент повинен повністю піти з території афганської держави до 31 серпня.

Талібан стрімко захопив владу у Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Представник Талібану Мухаммед Найїм зробив заяву про те, що багаторічний військовий конфлікт у Афганістані закінчено.

Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що Байден прийняв правильне рішення щодо Афганістану. В країні так і не вдалося побудувати сильну армію, яка могла б дати відсіч противнику.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус бачить небезпеку у виведенні військ США з Афганістану. Він вважає, що ситуація призведе до катастрофи для американської держави і її союзників.

viber
Талібан новини Афганістану
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